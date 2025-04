Coahuila: El tiempo camina y ya hay nombres de posibles corredores por la gubernatura

En alguna columna anterior expresé mi punto de vista sobre algunos personajes políticos coahuilenses que podrían treparse en la banda transportadora como posibles candidatos a la gubernatura del estado. Y aunque faltan por lo menos cuatro años para la siguiente etapa gubernamental, algunos periodistas han adelantado opiniones sobre posibles jugadores a sustituir a Manolo Jiménez , quien ha caminado con una fortaleza mediante la construcción de un bloque acerado, conformado por un equipo que ha sabido vincularse con la ciudadanía del estado solucionando problemáticas y que le ha valido el reconocimiento nacional.

Desde hace unos quince días, algunos medios han publicado de forma muy adelantada los pronósticos de algunos periodistas que curiosamente mencionan a los mismos prospectos al puesto, todos de la región Sureste, de donde saldrá el elegido por el gobernador para que luego el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) lo lance y lo conozcan los ciudadanos. En esta entrega relato mi parecer sobre cada uno de ellos:

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila . Es muy claro que el gobernador ha puesto sus complacencias en él, pues lo designó en un puesto que le permite cercanía con las masas populares, grandes proveedoras de votos. Pero eso no basta, pues además debe saber manejar las estrategias de carácter político para que, en un momento dado, sepa enfrentar y defenderse de los embates subterráneos de opositores y, sobre todo, de algunos de su propio partido (que deben existir). Con esas habilidades irá acumulando experiencia y fortaleza al transitar por ambientes políticos que lo haga obtener carácter, pues sólo repartir despensas no proporciona madurez ni peso político.

Luz Elena Morales Núñez , presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Su puesto, impulsado por el Gobernador, la hizo vislumbrar un horizonte para ella por aquello de la política de género, que podría servir en el futuro. Además de ser la primera mujer en dirigir el Congreso, no se le debe regatear su capacidad de saber interpretar la política en materia legislativa que ha implementado el Ejecutivo del Estado. Tendrá tiempo para que se involucre en cosas ciudadanas y conozca las vías espinosas y las intrigas subyacentes que se dan con facilidad.

Federico Fernández Montañez , fiscal general del Estado. Abogado de profesión con alto promedio de aprovechamiento, maestría y una especialidad en control de riesgos. Evidentemente, es una persona estudiada en materia de seguridad pública y en su desempeño ha tenido éxito vinculándolo sólo en el entorno de ese terreno, pero que lo aleja de las demandas sociales y de la experiencia en la solución de las mismas.

Javier Díaz González , presidente municipal de Saltillo. Los que vivimos en la capital del estado hemos sido testigos del trabajo que está desempeñando, pues en apenas tres meses del inicio de su administración ha echado a andar programas de todas las ramas del quehacer público que han ido dando frutos y que los mismos saltillenses hemos comprobado. Es un político joven, proactivo y exigente, hasta donde se sabe, demasiado exigente, que no debe ser desaprovechado, está madurando con rapidez, situación que le irá abriendo caminos en niveles superiores.

Considero que no son los únicos que debieran ser incluidos en esa lista, pues lo digo con absoluta claridad. Hemos sido testigos del trabajo que ha desempeñado Jericó Abramo Masso desde que fue alcalde de Saltillo y ahora como diputado federal, cuyas iniciativas por el bien común le han dado un peso específico dentro del renglón legislativo nacional. Quiero comentar que tengo más de veinte años que no cruzo palabra con él, pero sí me he percatado de su labor.

Pensemos, analicemos y decidamos.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com