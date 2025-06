Coahuila: El fiscal ya está en campaña

Sucedió en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira. También en el de Miguel Ángel Riquelme y ahora con Manolo Jiménez. La estrategia del PRI en Coahuila ha sido y es la misma en los últimos tres sexenios: el sucesor arranca temprano, en el segundo año del sexenio. No dispone de tiempo que perder y todo el poder político en Coahuila está en juego. Todo indica que esa misma estrategia sigue en pie. El Consejo de Administración de Coahuila S.A., ha optado ya por el fiscal general del estado, Federico Fernández.

Las candidaturas de Enríquez Martínez y Humberto Moreira surgieron de un intento de democratizar al PRI, aunque parezca contradictorio, lo intentaron. La democracia gozaba de cierto cartel, había que hacer el esfuerzo. De Rogelio Montemayor hacia atrás, todo se decidió conforme a las reglas del viejo sistema político: el dedazo presidencial.

Federico Fernández es cercano a Manolo Jiménez, se ha ganado su confianza, primero en Saltillo y ahora en Coahuila. Entrega los resultados que desea el gobernador y le evita la penosa exposición de decidir el día a día en los espinosos temas de seguridad. Ahora es fiscal general del estado, pero sigue al mando en seguridad. Mientras escribo estas líneas, no me viene a la mente ni el nombre del nuevo secretario de Seguridad. Hugo Eduardo Gutiérrez , dice la página de internet del Gobierno del Estado.

El fiscal está en campaña, lo dicen sus redes sociales, lo comentan sus colaboradores y lo aplauden los empresarios cercanos al régimen. Para decir lo menos, parece una suerte de vicegobernador: a donde vaya es recibido con un protocolo muy similar al del gobernador. Sus colaboradores comparten en sus redes personales cada una de las actividades de su jefe y reciben sus instrucciones propagandísticas en grupos de WhatsApp.

No me asusta que los funcionarios públicos hagan campaña. Como ciudadanos, están en su derecho, así debería de ser en una democracia. Su único límite debe consistir en que no hagan uso de recursos públicos y no hagan campaña en horarios de trabajo.

Por lo que hace a los resultados de su gestión como fiscal, no podemos decir que la percepción de seguridad sea gracias a él. Heredó un Coahuila seguro, resultado de la guerra sucia que marcó el sexenio de Rubén Moreira , cuando Coahuila fue primer lugar en personas desaparecidas documentadas, cuando se mató a muchos delincuentes... y a muchos inocentes. En todo caso, el logro de Fernández ha sido mantener esa seguridad, aunque sin mucha transparencia, sin mucha información, pero el resultado ahí está. Total, dirán desde sus burbujas de poder, al pueblo le importa poco, haya sido como haya sido, quiere vivir seguro, algo que el resto del país no tiene. Cómo se haya logrado es lo de menos. Lo escucho en todas partes, tanto en medios priistas como opositores o ciudadanos de nivel banqueta.

El Consejo de Administración de Coahuila S.A. ya tomó una decisión y su director general está de acuerdo, con la condición de que cada quien conserve la luz de sus propios reflectores. Hoy no se trata de Humberto aplaudiendo y reconociendo a Rubén, ni de Rubén impulsando a Riquelme, con lo complicado que eso haya sido. Mucho menos se trata de Riquelme dejando todo el espacio a Manolo. Ahora parece que estamos ante dos promociones paralelas que no se entrecruzan y, cuando lo hacen, se aplauden mutuamente. Es la promoción diaria del gobernador y la de su fiscal.

Todavía falta mucho para 2029. Morena Coahuila se ve débil y cooptada por el Gobierno del estado. Nada que no haya sucedido en otras entidades que estuvieron gobernadas por el PRI. Será necesario esperar para medir la fortaleza nacional de Morena . Aunque puede debilitarse, la inexistencia de una oposición nacional y de un liderazgo inspirador me lleva a concluir que tenemos 4T para rato. Pero entre una cosa y otra, parece claro que el PRI Coahuila replica su misma estrategia para conservar el Gobierno del estado. Van por los 100 años de poder y aún no se ve quién los pueda detener.