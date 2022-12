NO SABEN QUE SE ELIGE GOBERNADOR

Otro dato importante es que tampoco tenían claro los cargos que se elegirían, en este caso Gobernador del Estado y Diputados Locales, en un 64 por ciento, en tanto que el 17 por ciento acertó en decir que Gobernador, un 12 por ciento falló al referir que era la elección de alcaldes, y sólo el 7 por ciento de los consultados atinó en que se eligen dos importantes cargos en la vida política y pública del estado.

También la mayoría de los jóvenes, un 93 por ciento, mismo porcentaje de quienes desconocen la fecha de la elección, tiene su credencial para votar vigente, es decir, está en posibilidades de votar el domingo 4 de junio de 2023.

El ánimo de los jóvenes hasta el momento de la encuesta, realizada entre el 1 y 9 de diciembre de 2022, es que saldrán a votar, y sólo un 4 por ciento no sabe, y un 2 por ciento refirió que no votará.

De ese escaso 2 por ciento que dijo no acudirá a las urnas en la Jornada Electoral del 2023, se expusieron diferentes motivos: no le interesa la política, no conoce a los candidatos (hasta ahora no están definidos porque el proceso electoral aún no comienza), no estará en la ciudad y otros más consideran que no sirve de nada votar.

En el sondeo siete de cada 10 jóvenes consultados no tienen interés en la política, no obstante, tienen credencial y consideran que van a salir a votar el día de la elección, aunque desconocen la fecha, y al menos a tres de cada 10 sí les interesa mucho o algo la política.

PREFERENCIA POR PARTIDOS Y CANDIDATOS

En este orden, los jóvenes consideran que la Alianza conformada por PRI, PAN y PRD tiene mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones, con un rango de diferencia mínimo, el segundo es de Morena, después Movimiento Ciudadano y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Los nombres que les resultan más familiares a la hora de mencionarlos, como posibles aspirantes a la candidatura, son también en este orden: Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía, Guillermo Anaya, Jericó Abramo, Román Alberto Cepeda y Lenin Pérez.

Es importante aclarar que ninguno de los antes mencionado es aún ni precandidato, ni tampoco candidato de ningún partido político, ni tampoco por la vía independiente, esto debido a que el Proceso Electoral 2023 comienza de manera oficial el primer día del año, y a partir de ahí se tienen que cumplir con una serie de lineamientos legales para que una persona pueda ser considerada primero como precandidato, y de manera posterior, como candidato a la gubernatura de Coahuila.