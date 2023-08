Cómo lograr ser buena persona y que no te atropellen en el camino; decir ‘no’ y saber recibir

Es poco probable que deje de ser buena, y sí, “buena” en muchas ocasiones es sinónimo de “pendeja”. Entonces, si no dejaré de ser del club de la “P” en la frente, tendré que buscar la manera de minimizar los daños. Al estar contemplando los dos “no” de ese día, me di cuenta de que decir “no” y saber recibir me salva de perderme por completo en la “buenez”.

En un mismo día dije “no” dos veces. En términos generales, no me es difícil decir “no”, pero en este caso dudé después. Toqué base con un par de personas quienes me dieron la razón, pero algo en mí no se conformó del todo. Luego pensé en lo que alguna vez me dijo mi yerno, “Tú operas desde el corazón y eres demasiado buena. Es muy fácil aprovecharnos de ti, y muchos lo hacen. Hasta yo lo haría.” Qué difícil es saber cuando ayudar a alguien, cuando ceder, y cuando ser firme en límites, o bien saber cuándo poner más o menos límites.

Sostenerme dentro del marco flexible de lo que acepto y no acepto en la vida, y tomar lo que se me ofrece, no me borra de la lista de buenas personas, pero sí me permite defender lo mío y convivir con otros de una manera sana. Ciertamente causará que algunos me contemplen “buena” y otros no tanto (intransigente, inflexible, exigente – tal vez).

Somos muy afectos a decir que no nos importa lo que los demás piensan de nosotros, pero no es verdad. Sí nos importa. Eso no significa que no seamos capaces de contenernos dentro de una situación en la que, por ser leal a nosotros, pongamos un límite fuerte a alguien más, siendo criticados o rechazados como resultado. Y tampoco significa que no sintamos la tristeza o la inquietud que esas situaciones nos disparan. Contener y atravesar esas emociones, trabajar nuestras reacciones internas, observar nuestros impulsos, buscar el autoconocimiento inherente en todo esto, allí está el tesoro. Parte del tesoro. La otra parte es recoger lo que la vida y las personas cercanas nos ofrecen, sin que por ello construyamos deudas, obligaciones, y compromisos.