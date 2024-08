Cómo ser atractiva a los 70 años, o de hecho a cualquier edad. Creo que es algo muy natural

Una persona muy querida, una mujer admirable, ha cumplido 70 años. Mi reflexión al verla es la belleza y vivacidad que puede existir a una edad que hace algunas generaciones era ancianidad. Estoy segura de que esta mujer tiene sus achaques. Estoy más que segura que ha tenido tiempos difíciles en el transcurso de su vida. Estoy segura de que no todos los momentos de todos sus días le sacan la sonrisa característica que todos le conocemos. Es una persona feliz, diría yo, alegre, productiva. Es imposible no notar su presencia.

He escuchado y leído muchísimas opiniones y criterios sobre lo que debe y no hacer una mujer a la edad de 70 años. Dicen que después de los 40, una mujer no debe usar jeans. No la he visto a ella en jeans. Usa mucho el huipil, a pesar de no ser de sangre mexicana. Es de alma mexicana. Siempre se ve linda. También se habla sobre la vida amorosa de las mujeres mayores. No tengo idea si ella tiene pareja, pero apuesto lo que quieran que hay suficientes hombres por allí que la encuentran atractiva. ¿En qué consistirá su atractividad? No sé, pero lo que yo veo en ella es vida. Sin lugar a duda es guapa y hermosa, pero su energía viva y vibrante rebasa lo meramente visual y físico. Aparte de todo eso, sé que es inteligente, amorosa, amable, de hecho diría que es buena persona.

Entonces, la pregunta que me llevó a todo esto es, “¿Qué hace a una persona mayor atractiva?” Tal vez es lo mismo que hace atractivo a todos, pero concluyo que es actitud y vida. Concluyo que es estilo y alegría y tal vez incluso una manera de vivir que tiene un propósito construido y aceptado. Concluyo que tiene que ver con que existen cosas que nos importan. Concluyo que hay factores como la salud, la familia, la comodidad, la libertad; todas cosas que veo en esta mujer de 70 años.

Deseo a todos, hombres y mujeres, que lleguemos a los 70 años y más estando muy vivos y siendo muy atractivos. Yo empezaré mi camino hacia allá. Tengo pistas e ideas, las mías. Y tú, ¿tienes las tuyas?