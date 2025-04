POLITICÓN: Perfila IEC aprobar nuevos partidos... con los mismos perfiles de siempre

I. LA LISTA DE LAS CIEN...

La inclusión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, que la revista Time publicó en la semana es, sin duda, un reconocimiento a la forma en que ha desarrollado su actividad al frente del Gobierno de México. Los gobernados que todos los días procesamos sus decisiones podremos tener críticas y señalamientos a los yerros que percibimos, pero esta es una evaluación desde la visión externa y eso, no cabe duda, habla del mérito de la mandataria.

II. EN DOS VÍAS

El reconocimiento a la mandataria también es reflejo de las buenas calificaciones que, de acuerdo con todas las encuestas, tiene en el país y a las que Coahuila no es ajeno. A nivel local, claramente influye en ello la buena relación que ha desarrollado con el gobernador Manolo Jiménez. Ambos han contribuido a modificar la tónica de la relación entre el Estado y la Federación y eso seguramente implicará que, en el terreno político, ambas partes puedan sacarle provecho. Habrá que ver quién lo aprovecha más.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Claudia le ‘cierra la llave’ a Trump tras reclamos de Coahuila por el agua

III. NUEVOS PARTIDOS

Mañana es determinante para quienes buscan constituirse como partido político local: el Partido Cardenista Coahuilense y México Avante. La comisión de prerrogativas del IEC que preside Óscar Daniel Rodríguez sesionará para someter a consideración el proyecto que, según nos cuentan, contempla dar luz verde a ambas organizaciones. Se espera que esta misma semana el Consejo vote el acuerdo definitivo. Puede usted apuntar desde ahora dos nuevos partidos en las boletas para el siguiente proceso electoral.

IV. LOS MISMOS DE SIEMPRE

Mucho se ha dicho sobre quiénes están detrás de estas organizaciones y es que la historia se repite: cada vez que se abre la posibilidad jurídica para constituir partidos, reaparecen los mismos personajes. México Avante está ligado a Fernando Rodríguez, pero el caso más ilustrativo es el del Partido Cardenista, vinculado a Edgar Puente, quien antes dirigió el Partido Joven, mismo que, tras perder su registro, quedó evidenciado por el mal manejo de los recursos asignados por la autoridad electoral.

V. REFLEXIÓN INTERNA

Dicen que estos días son de reflexión y tal vez eso explique la actitud que ha tomado el diputado local morenista Alberto Hurtado frente a los conflictos internos que han protagonizado algunos de sus compañeros. “De repente nos peleamos... no pensamos igual, pero cuando se trata de defender y trabajar por Coahuila somos un mismo equipo”, declaró, mencionando a los protagonistas del morenismo. Nos cuentan que este llamado a la unidad fue visto con buenos ojos, habrá que ver si el espíritu conciliador se traduce en hechos.

VI. ¿YA NO IMPORTA?

A principios de mes, Dulce María Fuentes, la aún comisionada del ICAI y futura funcionaria judicial, compartió en sus redes sociales que se reunió con la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso y con la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila para analizar las rutas para la armonización legislativa y garantizar el acceso a la información pública. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, no se tiene información sobre los resultados de estas reuniones. ¿No sería conveniente aplicar la trasparencia?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¡Ni adelantando la sesión aparecen! Attolini y Tony Flores faltan al Congreso previo a vacaciones

VII. SEMANA ARDIENTE

Los cerros coahuilenses han estado que arden, literalmente, en estos días. Según Ramiro Durán García, el jefe de Protección Civil estatal, en esta Semana Santa las brigadas contra incendios no han tenido descanso: más de 40 conatos forestales han mantenido en alerta a las autoridades. Hasta el sábado por la noche, el fuego seguía activo en Arteaga y Múzquiz, aunque ya se reportaba bajo control. La respuesta ha sido ejemplar con un operativo entre fuerzas estatales, militares y federales.

VIII. CERO TOLERANCIA

Como siempre, hay quienes no entienden que con el fuego no se juega. Ahora, el primer responsable de iniciar un incendio en la sierra de Arteaga, bajo la administración de Karen Sánchez Flores, ha caído. Se trata de Juan “N”, quien confesó haber prendido una fogata que se salió de control en Huachichil. Ya fue entregado al Ministerio Público y enfrentará cargos. Las autoridades han dejado claro que no habrá consideraciones para quienes pongan en riesgo nuestros bosques por irresponsabilidad.