Consejo y experiencia: los polos de la madurez en la interpretación musical

Los consejos son mapas (parafraseo al astrónomo Carl Sagan, que se refería a los sueños). Sin ellos difícilmente podríamos actuar con coherencia. Se adquieren y se almacenan; se escuchan y se ejecutan; se extraen del inconsciente para darle cierto sentido a nuestros actos. A través de ellos se vislumbran y sortean rutas, atajos, vertientes.

El mundo de la enseñanza musical no es la excepción a estas reflexiones. Circulo por un sexto carril existencial y todavía recuerdo muchas enseñanzas embodegadas en mi memoria que aprecio con particular gratitud.

Tuve el privilegio de aprender mi profesión con maestros de distintas tendencias, técnicas y apreciaciones. De todos ellos guardo gratísimos recuerdos, especialmente de los últimos, los que cimentaron el piso de la interpretación, ese concepto de tan vasto que se antoja vago e inabarcable.

Es en estas honduras en los que tantos consejos adquiridos iluminan los tramos que el intérprete deambula en solitario. Me he preguntado infinidad de veces cuánta de la música que he escuchado a lo largo de los años está imbuida de los consejos que los músicos aplican mientras tocan para el público que los escucha. Basta con ver el currículum de alguno de ellos en los momentos previos al recital, descubrir a sus maestros, para imaginar el cúmulo y naturaleza de las enseñanzas que les dieron.

En este punto deseo aclarar que los consejos a los que me he estado refiriendo no son las enseñanzas que se circunscriben a la técnica de tocar (cualquiera que sea el instrumento): escalas, arpegios, el conocimiento de la fisiología de los brazos y dedos, etc., sino a aquellos que abordan la conciencia de la interpretación, la liberación de la imaginación, la percepción de la calidad del sonido producido por un toque entrenado y afinado.