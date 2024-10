Revelan que Liam Payne habría dejado herencia de 39 millones de dólares a su hijo Bear

Y es que trascendió este fin de semana que fuentes, allegadas al artista, compartieron al diario británico ‘Daily Mail’, q ue pese a que Payne atravesó épocas muy complicadas, debido a que su proyecto como solista no terminó de prosperar, siempre fue muy responsable con sus finanzas hasta amasar una fortuna de alrededor de 39 millones de dólares, es decir poco más de 775 millones de pesos.

Sin embargo, la presunta fuente lamentó que el trato entre Liam y Bear no llegó a ser tan estrecho , aunque el cantante llamaba a su hijo prácticamente a diario, eran muy pocas las ocasiones que se veían presencialmente.

¿QUÉ DIJO CHERYL COLE?

La también actriz y ex pareja de Liam salió con un comunicado a la prensa a pedir que parara el escrutinio de los medios y la manera como ella dijo “explotar y sacar provecho” de la tragedia.

“Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles a todos que hemos perdido a un ser humano”, escribió la ex coach de The X Factor.