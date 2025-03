Datos son “petróleo” del futuro. Rotación de Personal. Episodio IV y último

González Sada reitera que no son encuestas, sino “interrogatorios laborales”, porque refinan los datos para extraer precisiones de las razones por las cuales la gente abandona un empleo.

3. “Me salí porque en Sukarne me pagan un 15% más de sueldo y un 3% adicional en prestaciones (bono para compra de despensa)”.

2. “Me voy porque ese tipo de trato me incomoda y el jefe directo de Pedro Pérez -el supervisor Maclovio Herrera- no atiende las quejas del personal fememino al respecto”.

3. “Me salí porque en otro lado me pagan más sueldo”.

1. “Me fui porque mi jefe me falta al respeto”.

4. “Es que de mi casa al trabajo hago hasta tres horas, pues el camión urbano debo tomarlo después de caminar un kilómetro y la empresa no quiere poner transporte de personal”.

5. “Mi familia está en Tapachula, yo trabajo en Monterrey y acaban de hospitalizar a mi esposa”.

6. “Uno sale del turno de tarde a las 10 de la noche y hay que caminar más de 300 metros hasta donde pasa el camión. Me han asaltado dos veces en ese tramo donde no hay policías ni ningún tipo de vigilancia. Los ladrones saben que en esta empresa hay cajeros automáticos y sale a la calle con dinero en efectivo. En la empresa de al lado, Cerámica Regiomontana, no hay cajeros y eso lo saben los ladrones. Prefieren asaltar a uno que trae cash que a otro que trae su sueldo en una tarjeta de débito.”

¿Notan el refinamiento de la información para la obtención de datos medibles y cuantificables que puedan convertirse en acciones de retención para frenar o controlar la Rotación de Personal?

¿Notan cómo en la respuesta refinada del factor 6, el mismo personal da la solución al problema de inseguridad, causa de su salida?

Eso no es lo peor

La pérdida en 2024 de esos $7,000 millones no es lo peor; sí lo es el hecho de que de esa brutalidad de dinero, menos del 3% es deducido fiscalmente por los patrones, sencillamente porque no saben cómo hacerle.

El SAT permite la deducción de ese costo de operación, como lo hace con insumos, servicios y gastos.

La inmensa mayoría de los patrones llevan el gasto de la Rotación de Personal al rubro que comúnmente se denomina “costos sumergidos” y los dueños, presidentes, directores y secretarios no llegan a saber nunca lo que cuesta ese digámosle, concepto.

Factor migrante

Es una de las principales causas de Rotación de Personal a partir de los años 2023 y 2024 en México.

Por dos razones:

1. Patrones irresponsables contratan a migrantes en su paso rumbo a la frontera con EEUU, que se quedan varados en ciudades como Monterrey y les pagan menos que a los mexicanos. “Nos salen más baratos”, me dijo un jefe de Recursos Humanos de cierta tienda que presume ser “La de todos los mexicanos”. Así, están fregando al más al fregado y violan la Ley que establece los salarios mínimos.

2. Pero en el pecado llevan la penitencia, porque uno de los segmentos que más rota en las empresas es precisamente el migrante. Las razones son obvias y un ejemplo de ello es la respuesta número 6 del refinado de información que mostré aquí arriba.

¿Cómo apoya SÍ® Sistemas Integrados de Mercado a las empresas y entidades de gobierno a atender este problema de índole laboral y social?

A través de un informe mensual llamado “Reporte Rotación de Personal: Causas y soluciones”.

El costo que pagan empresas medianas y grandes por este Reporte, permite donarlo a micro negocios que sufren por igual este problema.

”Realizamos un estudio socio económico de los empresarios que quieren tener este Reporte y lo donamos a quienes realmente no pueden pagarlo.

El requisito es que estén dados de alta en el SAT, porque queremos desalentar la actividad empresarial informal y no bancarizada, pues causa mucho daño. No es justo que solo una minoría paguemos impuestos.

Generamos valor a los patrones y con las aportaciones de unos, otros lo reciben gratis y de paso, nosotros sufragamos los altos costos que implica esta refinación de datos”, me dijo González Sada.

Hizo una aclaración: “No donamos el Reporte a ninguna entidad de gobierno, porque así los ´motivamos´ a que inviertan sanamente una pequeñísima parte de los impuestos que paga el contribuyente.

Cajón Desastre:

- Los interesados en el Reporte pueden marcar al celular 811-575-3719. Con una llamada se desata todo el proceso.

