De gira Manolo Jiménez en China

Importantes reuniones con directivos de compañías armadoras de Estados Unidos, Europa y Asia, reportó el gobernador Manolo Jiménez, desde Beijing, en China.

El mandatario estatal, acudió este viernes al Auto Show de Beijing, en la que exponen sus vehículos, más de 40 marcas automovilísticas del mundo.

Jiménez Salinas, visitó este tipo de exposiciones siendo alcalde de Saltillo, como parte de la comitiva del entonces gobernador, Miguel Ángel Riquelme.

En estas visitas, Manolo aprovechó para hacer contactos con dueños y representantes de grandes empresas armadoras, lo que ahora le favorece para atraerlos a Coahuila.

Fructífera gira de trabajo...

DOS TIGRILLOS

A todo pulmón, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, presume que este organismo político obtendrá dos alcaldías en las elecciones del 2 de junio.

Mejía Berdeja, afirmó que será histórica la participación electoral del Partido del Trabajo, pues por vez primera, gobernará dos ayuntamientos coahuiltecos.

Y aunque del plato a la boca se cae la sopa, “El tigre” jura y perjura que las encuestas marcan al doctor Bebo Z Cruz, como virtual ganador de la elección en Nueva Rosita.

Ricardo se guardó para sí, el nombre del otro ayuntamiento en que se dice triunfador, aunque dejó entrever que es lagunero.

¿Será?

CHIVO EN CRISTALERÍA

El Partido Revolucionario Institucional combatió a tiempo el fuerte divisionismo interno en el equipo de campaña de la candidata a la alcaldía de Frontera, Sara Irma Pérez.

Y eso logró unificar criterios, y según las encuestas, ubicar a Sara, casi pisándole los talones al alcalde morenista, Roberto Clemente Piña, que va por la reelección.

Piña ha sido un desastre al frente de la comuna fronterense, y como chivo en cristalería, hizo olvidar el pernicioso trabajo de su antecesor, Lencho Siller, alias el “loco Siller”.

Esta vez, por lo que se ve, no habrá de Piña en Frontera...

¡EXTRA! ¡EXTRA!

El popular cronista urbano, Francisco Tobías, enfrenta la furia de la edil morenista de Múzquiz, Tania Flores, que busca la reelección a la alcaldía.

Pancho es director de una institución educativa en la Carbonífera, pero también funge como delegado del PRI, y es jefe de campaña de Laura Jiménez, rival de Flores Guerra.

La alcaldesa del pueblo mágico, dicen, emprendió una campaña de desprestigio en contra del ex secretario particular del ex gobernador Humberto Moreira.

En redes sociales, algunas páginas ya señalan al historiador saltillense, de ratero y acosador.

También lo acusan de presionar y perseguir a un joven del Tec, solo porque no simpatiza con la candidata del PRI a la alcaldía.

Francisco ha logrado posicionar a Laura Jiménez en el primer lugar de preferencias electorales, lo que molesta a la jefa de la comuna.

Por cierto, anda fuerte el run run de que Tania Flores, ya recibió un requerimiento oficial para que responda a las denuncias por corrupción, y amenaza con manifestaciones.

Pueblo chico, infierno grande...