Déficit de atención

Desde entonces trae el celular “colgado del pescuezo”, como ella misma dice, pues teme la infausta noticia de un momento a otro.

Está en varios chats, a donde la ingresaron personas que creyeron que con eso se mantendría conectada del mundo, pues peca a veces de lo contrario.

Antes del incidente de su familiar, acostumbrada apagar su Iphone al momento de irse a dormir, que suele ser alrededor de las 11 de la noche.

Pero desde el 7 de julio lo mantiene encendido en el buró de su cama.

Conozco a María Gregoria pues fue una de las vecinas del Casco que firmó un desplegado en contra del desmadre desatado por Miguel Treviño en contra de la calidad de vida de miles de familias sampetrinas, con sus obras en favor de los constructores que financiaron su segunda campaña.

Hace unos días me contó que en varios de esos chats “vive” una tal Martha Lozano, que comienza a “dar las n...oticias” apenas amanece Dios y no para ni en la madrugada.

María Gregoria me confió que esa mujer le provoca sobresaltos e interrumpe su sueño cada vez que excreta sus “n...oticias” en todos los chats donde medra.

”Todavía informara de verdad, pero postea cada p3nd3jada, que para qué te platico”, me dice, en su muy florido francés norteño.

”La pobre no ha de llamar la atención ni siquiera en los de su casa y busca hacerlo extramuros”, añade María Gregoria.

Por motivos diferentes, estoy en uno que otro chat donde las dos están y atestiguo en seguida con un botón de muestra, la veracidad de lo que se le atribuye a Martha.

María Gregoria ha pedido a los administradores de los chats donde ocurren estas, que “hagan entrar en razón” a la tránsfuga de sus ocupaciones como mujer, como madre, como esposa, como empleada de algún trabajo real “u” lo que sea.

Pero no la pelan o les vale madres “u” las dos cosas, porque la cosa sigue igual.

”Tendré que apagar el celular como lo hacía antes. Porque si no, en vez de un muerto en la familia seremos dos. Yo, de infarto por el susto de los posts de madrugada a que me refiero”, me dijo, tras pedirme que interceda ante los administradores de los referidos chats.

El caso de lat al Martha es uno de los miles que toman los chats y las redes como escaparate para llamar la atención, por eso me ocupo de ella, no crean que por otra cosa, ni lo mande el Dios de Spinoza.

Sale lo anterior al aire como servicio social de éste, su irreverente pero a la vez, buen samaritano.

Cajón de Sartre, ya no de sastre:

- Este es el caso de una que padece fijación enfermiza de notoriedad.

- Mañana les platico de otros que se sienten hechos a mano tras los resultados del 2 de junio y pontifican en sus redes sociales con aires y poses igual o peores de mamones que los argentinos que ayer ganaron la Copa América de futbol.

- También mañana, cambio parcial de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.