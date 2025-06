Diversidad en streaming vs. inercia en cines

Hoy se estrena en salas de cine de México, como parte de su estreno mundial este fin de semana, la versión en vivo de la cinta animada “Cómo entrenar a tu dragón”, de Dean DeBlois.

Luego de tres semanas de reinado en la taquilla mundial de la versión en vivo de otra exitosa película de animación de inicios de este nuevo milenio como “Lilo y Stitch”, de Dean Fleischer Camp, es casi seguro que “Cómo entrenar a tu dragón” desbanque al mencionado filme del primer lugar tomando en cuenta que es la tendencia, cuando menos inicial, de esta naciente temporada veraniega de las audiencias sobre todo jóvenes e infantiles que pagan ya sea por retroalimentar la nostalgia de sus ayeres como pequeños espectadores como por algo que les parezca “familiar” en contraposición a nuevas propuestas que no les llamen siquiera la atención.

Es en ese contexto que el streaming ha apostado (y con no menor éxito) en estrenar para no ir tan lejos el pasado fin de semana desde títulos que se exhibieron en el primer semestre del año en salas de cine como películas originales, todas ellas de géneros diversos que no tardaron cada una en posicionarse en los primeros lugares de vistas en sus respectivas plataformas y que demuestran el por qué particularmente públicos pertenecientes al mercado de adultos contemporáneos como de la tercera edad prefieren quedarse en la comodidad del hogar y elegir opciones cinematográficas por actores o secuelas, historias reales o thrillers por encima de la inercia en las ofertas en cines.

Así, Prime Video estrenó el pasado jueves a nivel mundial la secuela de la taquillera cinta del 2016 “El contador”, “El contador 2”, misma que a partir del pasado 25 de abril se exhibió con buena respuesta en salas de cine y regresa al personaje del actor Ben Affleck, Christian Wolff, que es tan bueno en las cuestiones contables como con el enfrentamiento físico contra criminales, aunque él no tenga precisamente las manos más limpias que ellos ahora tratando de resolver un caso que cuesta la vida de otro de los personajes de la versión original, Ray King (J.K. Simmons), y lo lleva inclusive a enfrentar a una red de tratantes de personas que opera en la frontera entre México y los Estados Unidos.

Hablando del crimen organizado y estrenos en cines de meses anteriores, el viernes Max estrenó el filme gansteril “Alto Kings: Mafia y poder”, que bajo la dirección del ganador del Oscar Barry Levinson (“Bugsy”) tiene como mayor atractivo al también ganador de la estatuilla Robert De Niro en un doble papel y protagonizando una historia real que será del agrado de fanáticos de clásicos como “El Padrino” o “Buenos Muchachos”, y el mismo día Netflix estrenó la nueva película del cineasta afroamericano Tyler Perry (“Seis triple ocho”) con “Harta” (“Straw”), con Taraji P: Henson como una madre soltera que se enfrenta a eventos desafortunados en una afortunada propuesta que recuerda a “Un día de furia”.

