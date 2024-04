El 2 de junio tomaremos una decisión trascendental. ¿Qué futuro deseamos?

Solo hay de dos: la continuidad de la 4T que ofrece Claudia o la alternativa que representa Xóchitl. Según quien gane será el futuro.

Me preocupan varios temas, críticos en la realidad actual: inseguridad, violencia y avance del control territorial y económico del crimen organizado; deterioro del sistema de salud pública; corrupción e impunidad; y el lento avance en la disminución de la pobreza. Hay más, solo toco estos por ahora.

¿Qué representa el segundo piso de la 4T de Claudia? En inseguridad, rechaza que no estamos bien. Difícil resolver un problema si se niega su existencia; en esencia propone seguir con lo actual, militares a cargo. No es la solución. Los resultados de 18 años muestran que por ahí no es. Hay que innovar. En salud, ofrece continuar la centralización de los servicios de salud pública que ha hecho la 4T, vía IMSS Bienestar. No funciona ni funcionará. En corrupción, propone desaparecer el INAI y crear un ente que dependa del presidente. Ser juez y árbitro no es la respuesta al problema. La lucha anticorrupción exige más transparencia, más INAI. En combate a la pobreza, no entiende que no se trata de tener padrones de beneficiarios de programas sociales cada vez más numerosos, sino de generar más oportunidades de ingresos y crear programas sociales cuyos objetivos sean sacar de la pobreza a los grupos con grandes carencias, solo así será posible avanzar más rápido ante este reto.

¿Qué representa Xóchitl? En seguridad, reconoce el problema, propone construir una nueva estrategia, escuchando a expertos; fortalecer desde el ámbito municipal a las instituciones civiles responsables de la seguridad y persecución del delito, aplicar la ley y combatir la impunidad; los abrazos solo para las víctimas. En salud, también reconoce la problemática y plantea reconstruir el seguro popular, escuchar a los expertos para resolver el problema de abasto de medicinas y un sistema que sume a todos los niveles de gobierno y a los privados, no uno centralizado. En corrupción propone transparencia, licitaciones, la ley es la ley, el combate a la impunidad. En combate a la pobreza, propone aprovechar oportunidades del proceso de relocalización de las cadenas de suministro de las grandes empresas a ambientes cercanos y confiables. Y a la par de ello, mejorar los programas sociales para ofrecer a quienes lo requieren las herramientas para acceder a mejores oportunidades.

No confío en Claudia. No reconoce los problemas urgentes que sufre nuestro país, sus propuestas tienden a más centralización, más poder al Ejecutivo, ello no es saludable en una sociedad tan plural y diversa. Todos somos mexicanos.

Mi opción es Xóchitl. Puedo confiar en ella. Reconoce mis preocupaciones, escucha para encontrar soluciones, su preocupación y compromiso es con resolver problemas, no los elude, sabe sumar, superar la polarización que ha agravado la 4T para, con el esfuerzo de todos, construir un mejor futuro.