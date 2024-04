El 2 de junio, no queda de otra: a inundar de votos las urnas

- Su gobierno no solo frenó el avance que llevaba México, lo lleva hacia el pasado.

- Andrés y sus colaboradores son un fallo absoluto. Todos los indicadores lo dicen y la imagen en el exterior está degradada.

- Cuando el humo de estos fatídicos seis años se disipe, quedarán las ruinas del desastre en su máximo esplendor.

- Su propaganda esconde la realidad. Se la creen quienes son iguales que él y aquellos que sucumben a la dádiva.

- Tal como lo pinta uno de los periódicos más acreditados del mundo: Andrés le corta las plumas al águila -a México- porque no quiere que vuele, quiere que se arrastre como se arrastran quienes le siguen ciegamente.

- Este gobierno mina las bases del desarrollo de México. Quieren mandarlo al pasado.

- Con cada acción destruye la democracia.

- Andrés no quiere contrapesos ni equilibrios. Quiere todo el poder.

- Le ha declarado la guerra a la constitucionalidad del País. Odia al federalismo.

- No le gustan los gobernadores independientes y los presiona, como lo hace esa copia barata que es Samuel García con los alcaldes que lo confrontan.

- Andrés es un agitador que llegó por la vía democrática a la presidencia, pero no se le quita lo agitador.

- Su gobierno es una montaña de mentiras. Se le perdió la verdad y no la encuentra porque no la busca, no le interesa.

- Tiene ahí a Claudia Sheinbaum, montada en esa misma tendencia y cuando su pupila se le pone rezongona, la aplaca y tristemente, ella se deja aplastar.

- Andres opera sobre las carencias emocionales de la gente más necesitada.

- En las elecciones intermedias de 2021 perdió la mayoría calificada en el Congreso y solo por eso nos hemos librado de mayores calamidades.

- La ciudadanía le dio palo a su Plan B (el INE no se toca) y luego al C (mi voto no se toca) pero ahí sigue, terco.

- Pues la ciudadanía también sigue, terca.

- En urna llena no cabe fraude.

- Si muchos arriesgan poco, avanzan mucho. Pero si pocos arriesgan mucho, avanzan poco. Ese es el dilema de cara al 2 de junio.

- Hagamos de la necesidad una virtud.

- Este desgraciado nos ha quitado la bandera. En las concentraciones masivas contra su gobierno mandó quitar la bandera del asta del Zócalo. Bueno, pues en la movilización nacional, habrá millones de banderas, porque la gente va a ir vestida de rosa y cada uno llevará un estandarte para enarbolarlo en las narices de un gobierno que nos quiere quitar todo.

- Gaby, Ana Lucía y Claudio van a la mitad de una gira nacional por las principales ciudades de México y tras de ellos dejan una inquietud que sigue el rumbo de ciudadanos que han salido a las calles y a las urnas para quitarle el poder a quien se lo apropió democráticamente y ahora no lo quiere soltar, a pesar de que tiene a un país como México en ruinas.

Cajón de sastre:

