El Estado, el mercado y la política fiscal...

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    El Estado, el mercado y la política fiscal...
    CUARTOSCURO

La Ifigenia Martínez siempre exigía la acción de un Estado democrático y una economía política de instituciones responsables

¿Cuál es la función que debe desempeñar el Estado en la economía? De ello dependen el ámbito del sector público, la extensión y estructura del gasto corriente, la inversión y el diseño de sus fuentes de financiamiento. Si bien parece haber consenso sobre la urgencia de una reforma fiscal integral, hay que precisar siempre qué responsabilidades le corresponden al Gobierno Federal y cuáles a los estados y municipios.

Por eso vale la pena mencionar que nuestra Mtra. Ifigenia Martínez escribió un texto publicado en El Economista Mexicano, revista del Colegio Nacional de Economistas (CNE), hace algunos años.

https://vanguardia.com.mx/opinion/federalismo-vitamina-para-el-desarrollo-MC21324109

Decía la maestra: “A pesar de alguna política de desarrollo diseñada de manera democrática, no teníamos un modelo de desarrollo con equidad social; recordemos que prácticamente desaparecieron las empresas públicas (Benito Solís)”.

Ifigenia Martínez siempre exigía la acción de un Estado democrático y una economía política de instituciones responsables. Asimismo, proponía la inversión pública en proyectos de desarrollo regional, generadora de empleos y, sobre todo, acompañada de un Plan de Desarrollo.

Mencionaba también que así “la inversión privada se fortalecería y contribuiría a la generación de empleos productivos”.

Otro tema fundamental que abordó fue el fortalecimiento del salario real y el crecimiento del empleo en las entidades federativas. La maestra Ifigenia siempre insistió en la necesidad de una reforma fiscal integral y en la simplificación de la administración tributaria; en su visión, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) desempeñaba un papel estratégico para fortalecer la capacidad recaudatoria de estados y municipios sin afectar a los contribuyentes, reconociendo las diferencias que existen entre las entidades.

También proponía revisar la Ley de Coordinación Fiscal, como se hizo desde el Colegio Nacional de Economistas, institución que siempre mostró gran cariño y respeto por las propuestas de la maestra.

Sólo como acotamiento, hace algunas semanas se mencionó que enfrentamos una realidad compleja, con una severa restricción del gasto y una caída de la inversión. Es indispensable revertirla para contar con finanzas sanas, temas que más adelante revisaré con mayor tiempo y cuidado.

Es muy relevante señalar que en esa época la recaudación federal respecto del Producto Interno Bruto descendió del 25 al 11 por ciento, un retroceso realmente delicado.

https://vanguardia.com.mx/opinion/apuntes-sobre-nuestro-sistema-tributario-FK21180115

Con el tiempo, la SHCP convocó a una nueva Convención Nacional Fiscal –un ejercicio cuya repetición resultaría muy sana y que abordaré en otra oportunidad–. También se planteó la necesidad de incrementar la inversión pública productiva y, en palabras de la maestra Ifigenia, el incremento deliberado de los salarios reales, no como un aumento de costos, sino como un elemento que fortalezca la demanda y el mercado interno.

Como posdata, es necesario señalar que la forma de gobierno en nuestro país tiene su vertiente fiscal, siendo ésta su espina dorsal. La base de nuestro sistema ha sido y es la Ley de Coordinación Fiscal entre los tres órdenes de gobierno, sustentada en instituciones consolidadas.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fiscalización
Recaudación
Mercados

Personajes


Ifigenia Martínez

David Colmenares

David Colmenares

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta son gratuitos en la entidad, pese a la reciente resolución de la SCJN sobre una disposición de la Ley de Hacienda estatal.

Registro de nacimiento ha sido gratuito en Coahuila desde hace más de 12 años
true

¿Dónde está Rocha Moya?
FUTFEST Saltillo 2026 enciende el fin de semana con fútbol internacional y concierto de Vagón Chicano

FUTFEST Saltillo 2026 enciende el fin de semana con fútbol internacional y concierto de Vagón Chicano

NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia

NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia
Las inspecciones se enfocan principalmente en verificar los niveles de ruido y el cumplimiento de reglamentos.

Saltillo: Mundial aumenta afluencia en bares; autoridades intensifican supervisiones
Ocultamiento morenista

Ocultamiento morenista
Manolo Jiménez sostuvo una reunión de trabajo con el embajador estadounidense Ronald Johnson para fortalecer la cooperación bilateral.

Embajador Ronald Johnson reconoce modelo de seguridad de Coahuila: Manolo Jiménez
true

Pone Federación a ‘Alito’ Moreno contra la pared por elección en Coahuila