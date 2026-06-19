El Estado, el mercado y la política fiscal...

Por eso vale la pena mencionar que nuestra Mtra. Ifigenia Martínez escribió un texto publicado en El Economista Mexicano, revista del Colegio Nacional de Economistas ( CNE ), hace algunos años.

¿Cuál es la función que debe desempeñar el Estado en la economía? De ello dependen el ámbito del sector público, la extensión y estructura del gasto corriente, la inversión y el diseño de sus fuentes de financiamiento. Si bien parece haber consenso sobre la urgencia de una reforma fiscal integral, hay que precisar siempre qué responsabilidades le corresponden al Gobierno Federal y cuáles a los estados y municipios.

Decía la maestra: “A pesar de alguna política de desarrollo diseñada de manera democrática, no teníamos un modelo de desarrollo con equidad social; recordemos que prácticamente desaparecieron las empresas públicas (Benito Solís)”.

Ifigenia Martínez siempre exigía la acción de un Estado democrático y una economía política de instituciones responsables. Asimismo, proponía la inversión pública en proyectos de desarrollo regional, generadora de empleos y, sobre todo, acompañada de un Plan de Desarrollo.

Mencionaba también que así “la inversión privada se fortalecería y contribuiría a la generación de empleos productivos”.

Otro tema fundamental que abordó fue el fortalecimiento del salario real y el crecimiento del empleo en las entidades federativas. La maestra Ifigenia siempre insistió en la necesidad de una reforma fiscal integral y en la simplificación de la administración tributaria; en su visión, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) desempeñaba un papel estratégico para fortalecer la capacidad recaudatoria de estados y municipios sin afectar a los contribuyentes, reconociendo las diferencias que existen entre las entidades.

También proponía revisar la Ley de Coordinación Fiscal, como se hizo desde el Colegio Nacional de Economistas, institución que siempre mostró gran cariño y respeto por las propuestas de la maestra.

Sólo como acotamiento, hace algunas semanas se mencionó que enfrentamos una realidad compleja, con una severa restricción del gasto y una caída de la inversión. Es indispensable revertirla para contar con finanzas sanas, temas que más adelante revisaré con mayor tiempo y cuidado.

Es muy relevante señalar que en esa época la recaudación federal respecto del Producto Interno Bruto descendió del 25 al 11 por ciento, un retroceso realmente delicado.