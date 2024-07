El futuro de México (14): La inexplicable violencia sádica de los criminales

No son hechos aislados, no. Ya son patrones de conducta bien establecidos en la sociedad. Es lo que ya se le llama “la masa enfurecida”. Ya no hay evolución, entramos a la involución del ser humano, desgraciadamente. Gracias por leerme y hacer suyas estas letras e ideas de su servidor. Hartos, hartos comentarios me han llegado a últimas con motivo de las diversas sagas y temas, los cuales este escritor ha perfilado y desde siempre en estas páginas generosas de VANGUARDIA. Temas, problemáticas de las cuales he advertido con mucho tiempo y que ahora son un cáncer vivo en la sociedad actual.

En nuestra entrega pasada volví a tocar el tema de la violencia extrema, la cual ya no es noticia en este país de Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció abrazos a los delincuentes. Le platiqué de un caso de espanto: en Mina, Nuevo León, se encontró a un hombre de al parecer 36 años muerto (15 de junio). ¿Un muerto más en este camposanto llamado México? Sí, pero en este caso, la sevicia y animalidad se hicieron presentes: al tipo le arrancaron la cara, no tenía piel en la cara, espalda y antebrazos. Lo desollaron.

Pero justo cuando este texto aparecía el lunes 1 de julio, otros casos se han presentado igual de fieros y graves no sólo en México o en la región norteña toda, sino aquí mismo en el vecindario. Casos de crueldad extrema que obligan ya no a la reflexión o al deslizamiento de tesis intelectuales al respecto, sino que dejan ya un sólo comentario en mi caso: ya no puedo explicar lo anterior, ya no podemos explicar la violencia bestial extrema, simplemente están ocurriendo.

Usted ha hecho suya la siguiente reflexión, son líneas del mejor reportero del mundo, Jon Lee Anderson. Fue él y nadie más quien visualizó la bestialidad de los criminales en México: “Ustedes, los periodistas mexicanos, tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

¿Qué escondemos los mexicanos, por qué o cómo hemos llegado a actos semejantes de crueldad y sadismo? La masa enfurecida está más podrida que nunca y cualquier empujón por error en la fila de un mercado termina en muerte segura. La siguiente declaración fue formulada en el año 2010 por la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: “La brutalidad y la barbaridad (de los cárteles del narcotráfico) van más allá de lo imaginable”. Pero ahora no sólo los cárteles de la droga, ya es una saña animal de cualquier delincuente. ¿La violencia, la maldad está genéticamente determinada, está inscrita en nuestro cerebro? ¿La violencia está condicionada por nuestro pasado animal, según la teoría evolucionista? Y claro, ¿la violencia es hereditaria? ¿Son unos pueblos, entonces, más violentos que otros, como ya lo es México y su pasado Azteca donde se sacrificaban humanos para beberse su sangre en cuencos de cráneo de otros humanos muertos y decapitados, según la leyenda negra de los españoles?

Coahuila hoy 1: No son hechos aislados, es la conducta de los humanos hoy en día, es la ira de la masa enfurecida potencializada al extremo por Internet y las redes sociales: riñas que terminan en muerte, vigilantes vapuleados, peleas entre mujeres, alcohol sin freno en el consumo, lo cual se traduce en violencia familiar, feminicidios, autos voladores, ingentes muertes por choques de autos...

En días pasados (viernes 28 de junio) se supo de la muerte a golpes de un joven de 16 años, Ángel Gabriel “N”. Al momento de redactar esta nota, ya había detenidos. Pero llamo su atención en lo siguiente: varios hombres levantaron al joven, lo llevaron a un predio serrano en la zona conocida como “El Recreo”, lo obligaron a cavar su tumba para enterrarlo y lo mataron a golpes. Escalofriante lo anterior. Sucedió aquí en el vecindario, no en Tabasco ni en Guerrero.

México hoy 1: en Torreón sucedió el décimo feminicidio en Coahuila. El domingo 30 de junio encontraron a una joven de apenas 18 años, María Fernanda “N”, en un hotel de paso, maniatada, golpeada y amordazada. Nada, nada diferente a los hechos diarios de violencia que suceden en todo el territorio mexicano: en Santa Catarina encontraron a una mujer muerta. En Navolato, Sonora, dejaron apilados cuatro cuerpos con huellas de tortura (1 de julio).

México hoy 2: en Acapulco, Guerrero, matan a balazos a un taxista y a una pasajera que viajaba en ese momento. Otra más quedó gravemente herida. En Guerrero de nuevo, pero en Chilpancingo fueron asesinados en un bar dos jóvenes estudiantes. Allí mismo, y por no pagar piso a los criminales, fue atacada una cervecería (Las Vikis), matando a la encargada del lugar. En Tila, Chiapas, mataron a un activista que había protestado por la violencia de los criminales en la zona. ¿Sabe usted qué le hicieron?... le sacaron los ojos.

¿Usted puede explicar con alguna teoría medianamente inteligente la brutalidad y bestialidad humana anterior? Yo no. Sólo pasa, está pasando.