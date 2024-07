El futuro de México (13): La normalización del horror

Lea lo siguiente, señor lector: “La joven estaba vestida, a medio vestir (Anita). Al entrar Guillermo despertó sobresaltada... ¡Guillermo! –Llamó la joven con cierto temor– ¿por qué me miras así? Dilatadas las narices y con respiración jadeante, el bandido permaneció sentado algunos momentos... agarrándola por el cuello, la arrastró hasta el centro de la habitación y, dirigiendo una mirada a la puerta, tapóle la boca con su pesada manaza... empuñó seguidamente una pistola... cruzó por su mente la idea de que sería descubierto en el acto si disparaba el arma, entonces con la culata de aquella descargó dos golpes tremendos contra la cara vuelta hacia arriba de la joven...”.

Siga leyendo por favor: “Tambaleóse la joven y cayó desplomada en tierra, cegada por la sangre que en abundancia brotaba de una herida terrible que los golpes habían abierto en su frente. Pudo incorporarse sin embargo y ponerse de rodillas... El asesino (Guillermo) se acercó a la pared con paso vacilante, agarró una tranca, y volviendo la cabeza a fin de no ver a su víctima, la remató a trancazos... a sus oídos había llegado un quejido lastimero, sus ojos vieron que su víctima movía una mano, y su rabia acrecentada por el terror, le impulsó a herir, a herir y una y otra vez. Echó una colcha... ¡Peor, mucho peor!... allí estaba el cadáver... carne y sangre”.

Escalofriante, dantesco, terror real. No, señor lector, no es la muerte de alguna mujer en estas tierras desoladas de México vía la mano de algún tipo miembro del crimen organizado, o bien, los sanguinarios Zetas y su larga cauda de dolor sembrado. No son ahora los del CJNG o “Los Viagra”. No, no es un feminicidio más en esa tierra sin ley llamada México. Insisto, no fueron los sanguinarios Zetas o el CJNG, no. Es la muerte de Anita, un entrañable personaje de Charles Dickens en su novela (según dicen los maestros, es lectura para adolescentes) “Oliver Twist” (1838).

Bañada en sangre y encobijada, a Anita se le infringió una muerte de las más dolorosas y sanguinarias que hay en la literatura... lo cual se ha trasladado al mundo real y cotidiano en México. Hay muertes brutales, tremendas, bestiales y dolorosas en la literatura y en el cine. Pero según mi juicio, la literatura tiene el horror primigenio: el terror entra por la palabra, no por la imagen. ¿Quiere usted leer el horror en estado puro y dantesco? Lea “Oliver Twist” de Charles Dickens, lea “Pinocho” de Carlo Collodi, lea los textos originales de Los Hermanos Green, lea los cuentos de Edgar Allan Poe, lea “El Señor de las Moscas” de William Golding...

¿Quiere usted leer el texto más malvado, sanguinario, ausente de moral, buenas maneras, ética y todo tipo de pasiones y valores humanos? Lea “Pinocho”. No es broma, imagino nadie lo ha leído, por eso dicen que es un libro para “niños”. ¿Quiere usted leer el mayor texto amoroso y tierno jamás escrito, donde bulle la humanidad, la bondad, la ternura, las buenas pasiones, la solidaridad y un largo etcétera? Lea “Frankenstein” de Mary B. Shelley. No es broma. El problema es que nadie lo ha leído.

Me estoy desviando. Lo siento. ¿Está la maldad anidada en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en eso llamado alma? Y usted lo sabe, “Oliver Twist” de mi amado Dickens es eso: un alegato fiel, poderoso y esperanzador del triunfo del bien sobre el mal. En una parte de la novela nos dice el gran Charles Dickens: “Luz que por contraste brilla más entre las cosas oscuras que hay en la tierra”. Al parecer y en México, nunca más.

México hoy 1: Las siguientes noticias recientes (o de hace una semana, o de hace un mes, o de hace un año o de hace seis años, cuando Andrés Manuel López Obrador inició su deplorable mandato), a nadie conmueven ni mueven a reflexión. Se las voy a transcribir sin fecha, da igual, pero todas son de días recientes: “Secuestran criminales autobuses en Reynosa. Lanza alerta nivel 4 Consulado de Estados Unidos: no viajar debido al crimen organizado”. “Matan a familia en Chiapas. Deja jornada violenta 11 homicidios. Los ciudadanos responsabilizaron a “Los Herrera”.

México hoy 2: “Viven comensales terror por balacera en Zapopan. En el centro comercial Andares”. “Le disparan 22 veces en el Arco Norte a transportista”. “Lanzan SOS por narco en Tila, Chiapas. Sicarios asesinaron a por lo menos ocho personas y quemaron negocios y 10 casas...”. “Acusa IP de Tamaulipas extorsión de la Guardia Nacional en San Roberto, Nuevo León, a transportes de carga...”.

México hoy 3: Todo, todo lo anterior al parecer ya es juego de niños. No significa nada. Ya no es noticia. ¿Un decapitado? ¿Un colgado? ¿Un incinerado? ¿Un encobijado? ¿Un “enteipado”? ¿Cuerpos apilados en una camioneta como reses muertas? ¿Colgados en los puentes? ¿Un perro paseando con una cabeza de lo que fue un ser humano en pleno centro de Zacatecas, para merendarse ojos, lengua y algo de carne que quedaba atada al cráneo? Sí, todo lo anterior no es noticia. Creo tampoco lo siguiente: en Mina, Nuevo León, se encontró a un hombre de al parecer 36 años muerto (15 de junio). ¿Uno más, uno menos?...

Le arrancaron la cara, no tenía piel en la cara, espalda y antebrazos. Lo desollaron. Nadie dice nada y esto es México hoy.