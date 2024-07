El futuro de México (15): Un eterno cementerio

Se cumplen 215 años de su nacimiento. O bien, 175 de su muerte. En este año (o cualquiera, claro; es eterno y es para todo el tiempo) se cumplen los dos anteriores aniversarios de cifra mágica y cerrada del nacimiento y muerte de Edgar Allan Poe (1809-1849). Espero se haga una buena celebración al respecto por parte de mi admirada maestra, la secretaria de Cultura, doña Esther Quintana. No lo dudo.

Debo de tener el 90 por ciento de la obra escrita por Allan Poe. El problema, y como siempre, es uno: no la encuentro al momento de redactar la presente nota. Lo estoy releyendo para un buen ensayo sobre su vida y obra. Pero estoy releyendo recopilaciones, antologías de sus textos. En estos días debo de encontrar, ejemplo, sus cuentos completos editados por Aguilar. Una maravilla de edición.

En una de sus piezas perfectas y uno de sus textos más celebrados, en las palabras de Edgar Allan Poe escritas en “El Gato Negro”, reconocemos su poderío. Porque es justo una de las principales enfermedades hoy en día en Coahuila: el alcoholismo. Lea usted: “¿Qué enfermedad se puede comparar con el alcohol?”.

Preso de “delirium tremens”, el atormentado Poe murió precisamente luego de una parranda de cuatro días (nunca se sabrá lo que realmente pasó. Ningún biógrafo se pone de acuerdo al respecto) y a su funeral fueron cuatro/cinco personas. Y el alcohol sigue siendo fuente inagotable de muertes en la región y en México. Beber hasta morir. O beber y luego manipular algún artefacto mecánico (auto, motocicleta, tractocamión, etcétera) y luego morir.

Coahuila hoy 1: Nada, nada se puede comparar a esa enfermedad llamada alcohol, lo advirtió el maestro Allan Poe. Le creemos. Le voy a deletrear varios y rápidos ejemplos recientes de esta enfermedad y un matrimonio seguro: alcohol y muerte. Lo efímero de la existencia cuando se ingiere alcohol. Así es la vida pues, pero con el alcohol es un soplo, nada más. Le transcribo los ejemplos al azar, los voy a glosar conforme los tomé de mi bandera de diarios regionales.

Coahuila hoy 2: La cabeza de la nota de mis compañeros reporteros fue la siguiente el día 30 de junio: “Le da ebrio por atrás a conductora”. Luego de una noche de alocada fiesta y harto alcohol, un joven de apenas 19 años, José Julián “N”, con la fresca de las 6 de la mañana, se impactó con dos autos al no respetar el señalamiento de alto.

Coahuila hoy 3: El lunes 8 de julio, el titular de “El Guardián”, de esta casa editora, decía en rojo: “Muerte les jode la peda”. “El balazo” de la nota fue igual de bueno: “Motoneto se les atraviesa a jóvenes; él muere y conductora es detenida”. La información es de mi compañero reportero, don Martín Rojas. El motociclista muerto es Erasmo Hernández, de apenas 39 años, es decir, un varón en plenitud de vida. La joven conductora y sus acompañantes andaban de parranda. Traían buena cantidad de bebidas embriagantes en su nave. Más leña al fuego, pero le digo, esto ya es diario: “Se le acaba la calle a ebrio y cae en arroyo”. En fin, un grave problema de salud.

México hoy 1: Muchos, hartos comentarios me han llegado de esta saga de textos donde no veo el futuro de México por ningún lado. ¿Soy pesimista y sólo veo el prietito negro en el arroz blanco e inmaculado de Andrés López Obrador y su hija Claudia Sheinbaum? Tal vez. Pero no hay futuro. En materia de seguridad ya arde México y diario y en casi todas las regiones. En el texto pasado no pocos lectores se comunicaron para tratarme el tema de la violencia extrema y los crímenes atroces que ya son cosa cotidiana y, al parecer, a nadie escandalizan.

México hoy 2: El siguiente es el México bronco y real de siempre, no el de oropel de los discursos mañaneros del cacique de Macuspana. Un enfrentamiento en Zacatecas dejó cinco muertos (1 de julio). En una estafa de venta de un auto, los embaucadores mataron a un joven y dejaron gravemente herido a otro (Ciudad de México, 30 de junio). Localizan en Novolato, Sonora, cuatro cuerpos atados de pies y manos y con huellas de tortura. Dos mujeres y un hombre fueron asesinados en Sonora (1 de julio). México es un eterno y perenne cementerio...

Coahuila hoy 4: Ahora vea o lea el contraste con nosotros, los coahuilenses: bajo la égida del “Cowboy Urbano”, Manolo Jiménez Salinas, nuestro estado, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), nos ubica como el tercero más competitivo en el país según su ranking de este año, 2024. ¿Tema candente como es lo de hoy: paz, seguridad, inseguridad, criminales dominando el territorio? El Instituto para la Economía y la Paz ha ubicado a Coahuila como el quinto estado más pacífico de México.

México hoy 3: Volvamos al país de luna de queso y nubes de algodón que pregona AMLO diario: en Guerreo hallan ocho cuerpos desmembrados (8 de julio), una masacre más. Ejecutan a policía en Fresnillo, Zacatecas. Lanzan explosivo a cuartel Estatal en Acapulco...

¿Coahuila es un paraíso? Absolutamente no. Aquí y en breve tiempo le voy a presentar un diagnóstico de miedo. Pero, sin duda, vamos a otro nivel y bien.