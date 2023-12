El gobernador Manolo Jiménez y el plan de 100 días de un gobierno actuante

El inicio como gobernador del estado de Manolo Jiménez fue marcado al enviar un mensaje a los coahuilenses, fijando el rumbo con signos esperanzadores, marcando la visión de que nuestro estado irá para adelante con las acciones que emprenderá dentro de los cien días de su administración, detalladas éstas en un plan que favorecerá a las distintas regiones del estado con obra pública, donde inyectará una cantidad importante de recursos económicos que promuevan el crecimiento de las ciudades, y por ende la atracción de negocios y empleos elevando los estándares de vida, obras que además de necesarias, se supieron escoger con inteligencia para su construcción, pues éstas al mismo tiempo son de impacto y proporcionan fortaleza al gobierno.

El sello de trabajo del gobernador, ya lo demostró como alcalde de Saltillo, es trabajar con una eficiencia que derive en resultados que benefician a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez: un impulso empieza para Coahuila, confiemos

Es el principio de un periodo de seis años bien estructurado, ya que las acciones que se anunciaron en él tienen el tino de lo primordial, pues su imperiosa necesidad lo reclamaba.

Algunas obras, por su magnitud, seguramente se acogerán bajo el sistema de asociación de inversión público-privada, el cual tiene sus ventajas y desventajas, ya que son riesgosas si no son manejadas escrupulosamente transparentes, pues inmiscuir recursos públicos con privados para la construcción de infraestructura crea en ese involucramiento responsabilidad y cumplimiento puntual en ambos sectores, ya que en el desempeño de las obras deberán poner todo el esfuerzo y honestidad que se requiera.

Debemos entender que el estatus del gobernador es otro, ya no es el candidato que arrasó en las urnas, pues ahora ya entró en el camino de trabajar por todos los coahuilenses, sean o no de su partido, y sin importar regiones, pues lo está demostrando con las obras que anunció en el programa de los cien días en las regiones donde es necesaria su implementación, cuya prioridad lo exige.

Comento lo anterior en virtud de que el Ejecutivo del Estado está demostrando su imparcialidad dando respuestas a los destinos en donde las necesidades requieren prioridad, como por ejemplo en la zona norte, donde ya es imperioso el arreglo de la carretera de cuota Rosita-Allende, en la centro la continuación del libramiento Salinas de Gortari, en la sureste la continuación del bulevar Nazario Ortiz Garza y la ampliación de la vía a Derramadero, por donde transitan miles de trabajadores a esa gigantesca zona industrial con el riesgo diario, y en la región Laguna, donde se apoyará una obra vial de gran relevancia como es el Giro Independencia y la gestión que hizo el mismo día de la toma de protesta al representante del presidente del país y director de Conagua, con la petición de acelerar el programa Agua Saludable para la Laguna, ya que el agua es poca y la poca contiene arsénico.

Torreón es una ciudad muy importante a la que ya se empezó a apoyar sin tomar en cuenta que siempre han querido ser como el hermano separado, haciendo de ese lugar como si fuera un lugar exclusivo, y lo que han logrado ha sido vivir en una ínsula que no los ha dejado avanzar, contribuyendo a que esa autosuficiencia los ha llevado a disminuir la velocidad de crecimiento, dejando ver que sus miras de predominio no corresponden a la realidad, sobre todo promoviendo una rivalidad inexistente con Saltillo, la cual tiene una vocación de servicios y un clúster industrial de gran dimensión en el área de la producción de vehículos y más ahora con la fabricación de autos eléctricos.

Déjese de lado esa animadversión por la capital del estado, pues en esta ciudad no se nos va la vida por esas actitudes, menos ahora con Manolo Jiménez en la gubernatura, donde adquirió un gran peso político debido al trabajo de éxito que realizó como alcalde de Saltillo, y cuya ascensión al Palacio de Gobierno no satisfizo al presidente municipal de Torreón, sin entender éste que primero se camina y al parecer todavía no alcanza esos parámetros para lograr ese nivel.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

@aguirreperalesf