El líder en cuerpo, mente y corazón

—Otra vez el equipo comercial no ha llegado a sus metas. Estoy realmente decepcionado, y se los hago saber con firmeza. La estrategia a seguir es la correcta, pero lamentablemente, el equipo está compuesto por holgazanes, y eso me desmotiva, comentaba Mariano, el líder comercial de un equipo numeroso de vendedores de servicios para el hogar, quien tiene algunos kilitos de más.

—¿Desmotivado?, repetí, buscando que hablara más al respecto.

—Sí, Alberto, mi energía se está agotando.

—¿La estrategia correcta?, pregunté nuevamente, usando la misma técnica.

—Por supuesto, es la que hemos usado siempre y nos ha llevado hasta donde estamos ahora.

—¿Todos los vendedores son holgazanes? —técnica de parafraseo.

—Bueno, “todos” es una exageración, pero la mayoría sí lo es, respondió Mariano.

—Mariano, ya sabes que no es mi intención que me quieras, sino serte útil. Así que te lo diré de manera directa: no eres líder, ya que no tienes una mentalidad positiva para influir en tu equipo, y careces de la energía para transmitirles motivación, ni buen estratega, ya que la estrategia no está actualizada. ¿Te gustaría convertirte en la mejor versión de ti mismo?

Obviamente, respondió afirmativamente y a partir de esto hicimos un programa para su desarrollo en tres ejes: mente, cuerpo y corazón. Si te interesa explorar más este tema, consulta la misión del líder comercial 2.0 . Revísalos, lector, seguro encontrarás alguna oportunidad de crecer.

Cuerpo. ¿Quieres cambiar el mundo?, ¿cómo podrías hacerlo si no eres capaz de cambiar tu propio peso?, ¿cómo podrías cambiarlo si no eres capaz de cumplir el programa de ejercicio que te has propuesto cada año los últimos diez años? La energía o intensidad es el cimiento de la casa de tu éxito. Con Mariano, escogimos el hiking como actividad a seguir y despertó su interés en el ejercicio, además iniciamos un programa de mindfulness eating (comida consciente) para comer moderada y sanamente.

Mente. El conocimiento en las personas, es como la innovación en los productos y nunca deben de dejar de mejorar. Cuando dejan de hacerlo, dejan de ser relevantes para los demás (tengo algunos artículos que hablan de eso como El Precio de la ignorancia ). La estrategia de Mariano, ya era irrelevante desde tiempo atrás. Rediseñamos en conjunto una nueva estrategia comercial adecuada al nuevo escenario competitivo. Segmentamos el mercado e iniciamos el proceso de innovación a los productos.

Corazón. La mente te muestra lo que el corazón quiere ver, y tu cuerpo te dirige hacia allá. O sea, el corazón es la guía de todo. Este propósito es lo que le da sentido a todo lo que hagamos. ¿Cómo quieres dejar el mundo mejor que como lo recibiste? Es muy importante que tengamos nuestro propósito personal, y desde luego, el empresarial. Lo trabajamos con Mariano y con esto logró inspirarse y transmitirlo a su equipo. Una visión ambiciosa sacará lo mejor de ti y de tu equipo.

-Energía (cuerpo) sin conocimiento (mente) ni propósito (corazón), es una máquina torpe, sin dirección.

-Energía con conocimiento y sin propósito, es una máquina que se dirige eficientemente a ningún lado.

-Conocimiento y propósito sin energía, es el secreto mejor guardado.

Al integrar su liderazgo, Mariano, no sólo transformó su vida, sino también la de todos en su equipo. Hoy es un líder en cuerpo, mente y corazón. Como puedes ver, la mejor versión de ti mismo es una donde tienes que evolucionar en todo tu ser. Si no empiezas hoy en esa dirección, aunque sea con un pequeño paso, tal vez nunca lo hagas.

