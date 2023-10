El milagro de vivir con sentido; metas de logro y de dominio

No es de extrañar que el establecimiento de vivir con sentido o establecer metas en la vida es fundamental para el éxito. La mayoría de las personas poseen metas con la carrera, la familia, el trabajo y el dinero, pero establecer metas también puede ser beneficioso en otras áreas de tu vida.

Para ser felices y tener éxito en la vida, antes de elegir bien las metas, necesitamos saber quiénes somos y qué queremos lograr no sólo en el trabajo, sino también en nuestras relaciones, nuestra salud física, mental y espiritualidad. Cuando sabemos lo que queremos en cada una de estas áreas de nuestras vidas, es más probable que cambiemos nuestro comportamiento para conseguirlo. Con nuestras vidas guiadas por nuestros objetivos estamos más inclinados a tomar decisiones que nos sirvan. Pero ¿cómo lograrlo?

La neurociencia nos ayuda a realizarlo. El establecimiento de metas comienza en el cerebro. La investigación neurocientífica lo demuestra. Establecer metas implica planificación, atención, control de impulsos, memoria de trabajo y otros procesos conocidos colectivamente como funciones ejecutivas. Estas funciones están ampliamente reguladas por la corteza prefrontal del cerebro. La corteza prefrontal se encuentra detrás de la frente y juega un papel importante en la toma de decisiones. Cuando nuestro lóbulo frontal está sano, actúa como un freno en el cerebro para evitar comportamientos inútiles. Por ejemplo, es lo que te ayuda a decir no a una aventura extramarital, una tercera porción de pastel o una cuarta ronda de shots de tequila. Sin embargo, si nuestro lóbulo frontal es pasivo, lo hace más impulsivo y puede impedirle alcanzar sus metas primarias. Te hace más propenso a decir sí a cosas que no te sirven.

Cuando hablo de crear metas a mediano o largo plazo o cuál es el sentido de la vida a mis alumnos universitarios, a menudo responden con miradas en blanco, dicen algo relacionado con su carrera o metas financieras, o hablan de unas vacaciones de ensueño o ir al antro el fin de semana. Sin embargo, el establecimiento de metas no es sólo para objetivos financieros o para algún sueño lejano. Es para el presente y es crítico para sus acciones diarias. Identificar metas en las que puedas concentrarte cada día tendrá un impacto importante en tu vida. Es fundamental hablarles de la reserva cognitiva. Los expertos en la conducta nos aconsejan que, al establecer metas, es mejor centrarse en lo que quieres y no en lo que no quieres:

Un objetivo que deseas podría ser: “Voy a trotar en el parque por la tarde después del trabajo”.

Un objetivo evitable podría ser: “Voy a dejar mi celular en el comedor al ir a dormir para no verlo por la noche”.

Aunque estos objetivos pueden parecer similares, activan diferentes procesos emocionales y cognitivos en el cerebro. Los objetivos centrados en el querer están vinculados a una mayor positividad y un bienestar mental más saludable. Debido a esto, las metas orientadas en el deseo son más beneficiosas para ayudar a las personas a lograr sus objetivos. Por esta razón, asegúrese de centrarse en los cambios positivos que desea hacer en lugar de los malos hábitos que desea eliminar.

Es importante no solamente definir la conducta que deseo lograr como: “Voy a perder 15 kilogramos a finales del año”. Además hay que hacer más explícitos los comportamientos para lograr las metas y centrarlos en el cómo lo voy a lograr: “Voy a aprender a preparar alimentos saludables en casa”. O “voy a hacer ejercicio, al menos 4 veces a la semana, al gimnasio”.

Al definir mis objetivos o sentido de vida debo asegurarme que lo haga en forma equilibrada, enfocada a las relaciones sociales, familia, trabajo, estudios, dinero, trascendencia y yo. Eres más vulnerable al agotamiento cuando tu vida se vuelve desequilibrada o cuando te enfocas demasiado intensamente en un sólo aspecto de la vida a expensas de otros. Al centrarse en todas las áreas clave de la vida, puede asegurarse de que su vida se mantiene en equilibrio.

En una sola hoja de papel, simplemente escriba estos aspectos y lo que desea en esa área. Como se mencionó anteriormente, asegúrese de describir lo que desea, no lo que desea evitar. Escribe en primera persona usando “Quiero...” para comenzar cada sección. Mantén un tono positivo en todo momento. Lleva tu milagro de una página contigo por unos días para que puedas refinar tus metas. Una vez que hayas completado un primer borrador, pon esta hoja de papel en algún lugar donde puedas verla cada día. Por ejemplo, es posible que desee pegarlo en el espejo del baño, usar un imán para conectarlo a su refrigerador o ponerlo en su maletín. Con él a la vista puedes mantenerte enfocado en los objetivos primarios de tu vida.

En general, vivirán una vida más consciente, intencional y con propósito. Gastarán su energía en cosas que les traigan alegría y felicidad. En última instancia, esto hará que su vida sea mucho más satisfactoria.