El ‘Plan C’ de AMLO, ¿un hecho tras elección?

Tras el arrollador triunfo de la coalición que postuló a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, el cual implicó también la posibilidad de obtener la mayoría calificada en el Poder Legislativo, lo cual le permitirá reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición, la pregunta obligada es si el denominado “Plan C” es un hecho ya.

Como se ha informado ampliamente, el referido “Plan” implica una serie de reformas constitucionales y legislativas que se traducirían en la más profunda reorganización del poder público mexicano en la era moderna. No es poca cosa y tampoco es trivial.

Entre las propuestas, que ya fueron enviadas al Congreso de la Unión, se encuentra la de someter a elección popular la designación de los ministros y magistrados del Poder Judicial, así como de los consejeros del INE. Adicionalmente se plantea adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y desaparecer diversos órganos autónomos, entre ellos el INAI.

Quienes, en el lado de la autodenominada cuarta transformación, obtuvieron en Coahuila el triunfo electoral el domingo anterior y tendrán por ello un asiento en el Poder Legislativo Federal, instancia responsable de analizar, discutir y aprobar tales reformas, ya anticiparon que respaldarán las iniciativas.

Del otro lado de la mesa, dirigentes empresariales han realizado un llamado para que tales intenciones sean refrenadas y se tome en cuenta el impacto que podrían tener en el desarrollo futuro del país, además de considerar la necesidad de contrapesos en un esquema democrático.

Ayer mismo, y como respuesta a dicha posibilidad luego de conocerse los resultados comiciales, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió una de las más fuertes caídas de los últimos años. Analistas han dicho que tal hecho se debe al nerviosismo que genera en el mercado el “Plan C”.

Un elemento que no puede soslayarse en esta discusión es que quienes obtuvieron el respaldo popular en las urnas no han engañado a nadie: han sido muy claros desde el principio en poner sobre la mesa sus propuestas y han señalado con toda claridad su intención de llevarlas a la práctica, pues consideran que son “benéficas para el pueblo”.

Señalar lo anterior es necesario para evidenciar que, al menos en lo formal, no puede acusarse aquí a nadie de estar dando un albazo porque las iniciativas de reforma han podido ser leídas y analizadas por todos. No se puede asegurar si los electores las tenían en mente a la hora de sufragar, pero ciertamente su difusión no les inhibió en modo alguno.

Cabe esperar siempre, desde luego, que la presentación de las reformas haya sido una estrategia más de campaña dirigida a mantener la polarización camino a las elecciones, pero eso no implica que los ganadores de estas dejen de impulsarlas.

No es poco lo que está en juego y alrededor de ello versará la discusión que se registrará en los próximos meses en el país.