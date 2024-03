El riesgo de cantar mientras manejas

Llegué a mi lugar de trabajo y una compañera se acercó a saludarme.

-¿Cómo estás?

- Bien, le dije, y notó el rictus de dolor que hice al hablar.

- ¿Te sientes mal?

- Me duele un poco la garganta.

Ella dio un paso atrás.

-No estoy enfermo, lo que pasa es que venía escuchando la radio y pusieron puras canciones de Amanda Miguel, obviamente me las sabía todas, le subí el volumen y me puse a cantarlas a voz en cuello. Ahora me zumban los oídos y me duele la garganta. El programador no fue consciente del peligro que implica reproducir canciones de alguien que maneja puras notas altas. Debió mezclarlas con alguna canción de los Panchos, para descansar las cuerdas vocales.

-Huy, qué mal.

-Sí, aunque no estuvo tan mal: sentí un extraño desahogo después de cantarlas, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima, aunque las historias sean ajenas a mis circunstancias.

Sabiendo esto, mi roomie armó una lista de reproducción con canciones de Ednita Nazario, Rocío Jurado y Valeria Lynch. Tuve que excluir algunas por considerarlas especialmente peligrosas, como la de “Aún lo amo” de Dulce: en alguna ocasión la escuché mientras manejaba en carretera, y al final me di cuenta que durante la canción estuve conduciendo con una sola mano, porque con la otra golpeaba el descansabrazos en la parte donde dice ”su recuerdo es amargura y lágrimas”. Es difícil escucharlas y evitar el acto performativo.

Decidí, por lo tanto, armar dos carpetas diferentes: “Música/señora/copiloto”, se va a reproducir cuando yo no esté al volante y pueda interpretar cada pieza como si fuera un actor del método, y “Música/señora/cuidado” cuando deba mantener mi atención al frente y solo sea cuestión de mover los labios; en esta carpeta hay canciones de Ana Cirré y Manoella Torres.

Sería una pena provocar un accidente y que en dicha declaración se mencione: se distrajo al volante por cantar canciones de Lupita D’Alessio.