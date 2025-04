Así vive AMLO su retiro de la vida pública

Se han cumplido seis meses desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional para radicar, según lo anunció, en su finca de Palenque, Chiapas. Lo que hoy sabemos de él tiene, hasta ahora, tres vertientes:

Su presencia pública, como ofreció, se ha reducido al mínimo; incluso, su paradero real es desconocido. No acompañó a su hijo Gonzalo “Bobby” López Beltrán en la celebración de su boda, a inicios de febrero, realizada en Cancún en el resort “Vidanta”, propiedad del magnate Daniel Chávez, aliado de la familia. En días previos, sin embargo, López Obrador habría sido el anfitrión de la boda civil en la propia finca, festejo al que asistieron no más de una veintena de invitados.

Amigos y políticos cercanos al exmandatario han enviado mensajes o, a través de terceros, han tocado a las puertas de la finca, siendo atendidos por lo que parece un solitario trabajador, acaso el único habitante regular del inmueble. La respuesta formal a estas gestiones ha sido la misma: “El licenciado le agradece su mensaje; nos dice que él lo buscará más adelante”.

Aumentan los indicios de que López Obrador no reside en Palenque, sino en otra ciudad, incluso en otro país, con Cuba como el más mencionado (el apego de AMLO por La Habana viene de lejos), aunque no confirmado. No hay tampoco, por ahora, testimonios de reuniones confidenciales con políticos.

Otra vertiente es un próximo libro de López Obrador, que se sumaría a la docena bajo su nombre, tres de ellos durante su gestión presidencial; el último, “Gracias” (2024). En estos últimos casos la norma fue una cercana interacción del exmandatario con colaboradores que elaboraban segmentos importantes, como una suerte de “escritores fantasmas”. Uno de los más evidentes fue su exvocero, Jesús Ramírez , quien introdujo estadísticas falsas y opiniones producto de sus propios delirios. Hubo una obsesión de López Obrador para mantener contacto con el proceso de producción. Nada de eso parece ocurrir ahora.

“Me retiro, me voy, no seré ni caudillo, ni líder moral, ni jefe máximo”, dijo López Obrador en su conferencia del 27 de septiembre. Y en la última, el 30 de ese mes, intentó dibujar, con un puñado de gráficas de PowerPoint, un legado pleno de “récords históricos”. No obstante, en esos mismos momentos la economía ya se había estancado, las “inversiones extranjeras” eran producto de fusiones o reinversiones, y la deuda pública se disparaba a niveles, esos sí, históricos.

Este es otro AMLO en el retiro que apenas se sigue perfilando: el del gasto en programas sociales cada vez más difíciles de sostener. Con obras insignia − Tren Maya , Dos Bocas, Tren Transístmico − que quizá nunca sean rentables; Pemex quebrado y el sector salud en abandono. Todo ello presentaba ya enormes dificultades antes del arranque del gobierno de la presidenta Sheinbaum . Todo eso sigue siendo parte de una herencia no debidamente juzgada.

APUNTES