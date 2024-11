El tema con variaciones, el personaje musical y sus variantes

El Tema con variaciones es una estructura musical que presenta rasgos y particularidades muy amables y, en ocasiones, divertidas, por lo que resulta ser una de las delicias tempranas a las que el músico ejecutante puede acceder cuando ya tiene algo de conocimiento y dominio relativo del instrumento.

La primera pieza que escuché con esta estructura fue Diferencias sobre guárdame las vacas del granadino Luys de Narváez (1500-1552), obra breve para vihuela (un antecesor de la guitarra) que se encuentra entre las composiciones más antiguas escritas en el molde de este género, pieza de repertorio obligatorio, así como caballito de batalla para cualquier guitarrista que se precie de serlo.

En el s. XVIII se generaliza y difunde el tema con variaciones, composiciones emanadas de las plumas de Bach, Handel, Frescobaldi, Corrette, Couperin, Bruna, Cabanilles, etc. El tema de la obra puede ser original (pergeñado en la imaginación del compositor), o usar un tema popular como el de Guárdame las vacas. El repertorio histórico referente a esta estructura se antoja infinito, con sus cumbres y sus simas. Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann y Mendelssohn- ¡vaya, hasta el mismísimo Chopin!-, entre muchos otros, no pudieron sustraerse al influjo de esta estructura hermanada con los moldes literarios del relato breve.

Pienso en Continuidad de los parques de Julio Cortázar, en Funes el memorioso de Jorge Luis Borges, en Catedral de Raymond Carver, piezas narrativas milimétricas, espaciadas y aceitadas en la mesura del ritmo cadencioso de un contrabajo reproduciendo variantes acompasadas. La cumbre del Tema con variaciones en este periodo de la música la alcanzó el gran Bach con las Variaciones Goldberg (1741), cuando la música estaba revestida de circunvoluciones y contrapuntos imbricados.

La continuidad de los planos sonoros emigraron a las parcelas de la simplicidad y transparencia galante, que no duró mucho, Deo gratias, con la diferencia de que la nueva forma e idea de construir la música se circunscribía a los moldes del credo de la Escuela de Mannheim y sus precursores. Pocas décadas después llegaría Beethoven, que compuso un nutrido y sólido catálogo de Temas con variaciones y que en la actualidad son referente obligado para el repertorio del pianista contempóraneo. Baste mencionar sus 32 Variaciones en Do menor sobre un tema original, compuesta en 1806 y que muy probablemente Beethoven interpretó en público. Este ciclo de 32 variaciones son un prototipo del género además de un ejemplo maravilloso para estudiar y apreciar el grado de depuración del Tema con variaciones al que se había llegado en los albores del Romanticismo musical.

La variación es una técnica compositiva que repite y desarrolla en variadas formas de repetición un tema dado al principio de la pieza. El tema musical, como ya lo mencioné, puede ser sobre un tema ya compuesto por otro compositor o estar basado en un tema popular, como una canción o una tonada. Generalmente el tema es de corta extensión y duración. Es en las variaciones donde el compositor muestra su genio e ingenio, su pericia y talento para abordar de varias maneras el tema expuesto. Las variaciones son de diferente estructura y variada técnica: variación melódica, armónica, rítmica, en modo menor (o mayor), es decir, en esta variación cambia la tonalidad a cualquiera de esos modos para regresar luego a la tonalidad original; variación ornamental, contrapuntística, etc. El título de la pieza puede variar y evitar el de Tema y cambiarlo por otro nombre que denota diferente estructura como, por ejemplo, la Passacaglia en Do menor, BWV 582 para órgano, de Bach, es un tema con variaciones; los Estudios sinfónicos Op. 13 para piano de Schumann, la Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta de Rachmaninoff, etc.

La variación es como una “radiografía emocional” del tema, que desmenuza el temperamento y lo expone en todas sus variantes, áreas y planos; un estudio de los rasgos de personalidad del sujeto Tema. Ha persistido en mí la idea de que para un compositor en ciernes las estructuras en las que puede desarrollar su potencial es en la fuga y el tema con variaciones: contrapunto en aquella, molde y estructura en éste.

CODA

El Tema con variaciones como manual o tratado de “sicología musical”; la fuga como tratado de versificación.