Elon Musk está encabezando una ‘adquisición hostil del gobierno federal’

Por Thomas B. Edsall, The New York Times.

En una delegación sin precedentes de la autoridad del poder ejecutivo, Trump ha elegido a Musk —quien es a la vez un empresario cuyas compañías han obtenido miles de millones de dólares en contratos federales y un abierto simpatizante de partidos políticos de extrema derecha en Europa— para que lleve a cabo una radical reconfiguración del gobierno estadounidense en conformidad con las agendas ideológicas de Trump y Musk.

Los dos tienen al menos una cosa en común. Ambos crecieron en enclaves blancos en momentos en que surgían luchas raciales. Trump nació en 1946 y creció en el acomodado barrio de Jamaica Estates, en Queens, Nueva York; Musk nació en 1971 y creció en los suburbios de Johannesburgo y Durban, en Sudáfrica, en una época en que los blancos aún gobernaban el país bajo el apartheid.

El ascenso de Musk revela un cambio importante en la ideología de Trump: del airado antielitismo de la clase trabajadora de su primera campaña ganadora, en 2016, bajo la dirección de Steve Bannon, al privilegio explícito, esta vez, de los oligarcas tecnológicos —más ricos de lo que la gente común puede llegar a imaginar— para guiar las políticas gubernamentales.

No es fácil comprender la escala y la magnitud del nombramiento de Musk por Trump para dirigir el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés). El objetivo declarado de Musk es recortar el gasto federal en 2 billones de dólares. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el gasto público ascendió a 6,75 billones de dólares en 2024.

“No puedo pensar en ningún precedente en la historia de Estados Unidos de un poder de tal magnitud que haya sido confiado a un ciudadano privado”, escribió por correo electrónico Laurence Tribe, profesor de derecho constitucional en Harvard, en respuesta a mi consulta:

Decir que esta delegación de autoridad sin supervisión del presidente Trump a Elon Musk es una violación sin precedentes de la cláusula de nombramientos del artículo II de la Constitución, que como mínimo exigiría el consejo y consentimiento del Senado para el nombramiento de cualquiera que ejerza ese tipo de poder, sería quedarse corto.

Nuestra Constitución se rebela contra la idea de otorgar a cualquier individuo, ni elegido ni designado oficialmente conforme a la ley, el poder absoluto para controlar el gasto de fondos públicos, la contratación y el despido de funcionarios públicos, el uso de la fuerza pública y la organización de agencias gubernamentales. Esto es dictadura bruta de la peor clase.

Musk y otros miembros del gobierno de Trump tienen una opinión muy diferente. Para Musk, lo que está haciendo es la encarnación de la democracia en acción.

En una reunión informativa en la Casa Blanca realizada el 12 de febrero, Musk afirmó que “una parte importante de esta presidencia es restaurar la democracia”.

Musk preguntó: “¿Cuál es el objetivo del DOGE?” y se respondió a sí mismo: “Si el pueblo no puede votar y hacer que su voluntad sea decidida por sus funcionarios electos en la forma del presidente y el Senado y la Cámara, entonces no vivimos en una democracia. Vivimos en una burocracia”.

Sin una intervención radical, continuó Musk, “tenemos esta cuarta rama inconstitucional del gobierno, no elegida, que es la burocracia, que actualmente tiene, en muchos aspectos, más poder que cualquier funcionario electo. Esto no es algo que la gente quiere, y no coincide con la voluntad del pueblo”.

Entonces, ¿cómo puede calificarse de democrático el conceder a un hombre, a un hombre muy rico, un poder ilimitado para reconfigurar el gobierno federal desde cero?

La respuesta de Musk:

El público votó. La mayoría del voto público votó por el presidente Trump. Ganamos la Cámara de Representantes. Ganamos el Senado. El pueblo votó a favor de una gran reforma del gobierno. No debería haber ninguna duda de eso. El presidente habló de eso en cada mitin.

El pueblo votó a favor de una gran reforma del gobierno, y eso es lo que va a conseguir. Van a conseguir aquello por lo que votaron. Y muchas veces la gente no consigue lo que quería al votar, pero en esta presidencia van a conseguir aquello por lo que votaron. Y de eso se trata la democracia.

Musk es la más reciente iteración de una larga lista de asesores presidenciales poderosos, algunos en el sector privado, otros en puestos gubernamentales. Sin embargo, esa caracterización no transmite el amplio margen de acción que Trump le ha otorgado a Musk para trastocar el poder ejecutivo.

La influencia de Mark Hanna durante el gobierno de William McKinley, de Thomas Corcoran y James Farley durante los años de Franklin Roosevelt y de Karl Rove, que actuó como consigliere político de George W. Bush, no es nada en comparación con la de Musk; tanto, que puede resultar difícil saber si es Trump, Musk o ambos quienes están tomando las decisiones.

Michael Dorf, experto constitucionalista y profesor de derecho en Cornell, explicó que la delegación de funciones para la elaboración de políticas a funcionarios no electos provocó fuertes controversias en el pasado reciente.

El mandato otorgado a Musk “realmente no tiene precedentes en la historia de EE. UU.”, escribió Dorf por correo electrónico:

A modo de comparación, los partidos de la oposición ocasionalmente han planteado objeciones sustanciales cuando se otorgaba incluso una pequeña cantidad de poder a personas que no ocupaban ningún cargo oficial: pensemos en la reacción republicana al papel esencialmente consultivo que tuvo Hillary Clinton en la formulación de la reforma del sistema de salud durante la administración de su esposo.

O piensa en la preocupación de muchos demócratas cuando Dick Cheney (que en aquel momento era el vicepresidente electo) se estuvo reuniendo con líderes de la industria privada para ayudar a formular la política energética durante el gobierno de George W. Bush. Sin embargo, Hillary Clinton y los líderes de la industria con los que se reunió Cheney solo tenían poder consultivo. En contraste, Musk parece estar formulando y ejecutando políticas.

Incluso al margen de los numerosos conflictos de interés, la falta de transparencia y las crecientes opiniones autoritarias de extrema derecha de Musk, esta situación es verdaderamente extraordinaria y alarmante.

En el primer mes del segundo mandato de Trump, Musk y el DOGE han creado un clima de inquietud entre los tres millones de hombres y mujeres que trabajan para el gobierno federal.

Muchos de los intentos de Musk por recortar el tamaño de la burocracia federal están detenidos en casos judiciales, con algunos bloqueados por órdenes de restricción temporales.

Su objetivo es forzar recortes presupuestarios y reducciones de personal en prácticamente cada parte del poder ejecutivo. Musk ha intentado, por ejemplo, con cierto éxito al principio, cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la principal fuente de ayuda exterior no militar, y acceder a los datos de gastos del Tesoro de EE. UU. Lideró la ofensiva para cerrar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, publicando en X —que, por supuesto, le pertenece— “CFPB RIP”. Pero estos ejemplos apenas tocan la superficie de la agenda de Musk.

La Corte Suprema, que es controlada por una mayoría conservadora de seis miembros, entre ellos tres jueces nombrados por Trump, podría ser el árbitro definitivo del éxito o el fracaso del asalto de Trump y Musk a la fuerza laboral federal y al gasto federal.

Trump ha dejado claro que siempre acata las decisiones de los tribunales, afirmación que reiteró el 11 de febrero, aunque otros funcionarios del gobierno de Trump han señalado que podría no acatar los fallos judiciales adversos.

El 9 de febrero, el vicepresidente JD Vance publicó en X: “Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”.

Tras una serie de fallos judiciales adversos, Musk publicó en X el 12 de febrero (notablemente, un día después del último comentario de Trump sobre el tema): “Debe haber una oleada inmediata de destituciones judiciales, no solo una”.

Rogers Smith, politólogo de la Universidad de Pensilvania cuya investigación se enfoca en la Constitución, respondió a mis preguntas sobre Trump y Musk por correo electrónico, describiendo la autoridad que Trump ha dado a Musk como “ciertamente extraordinaria, sin precedentes en la historia de EE. UU.”.

Smith continuó:

Viola la cláusula de nombramientos del Artículo II, Sección 2 de la Constitución, que exige que todos los funcionarios principales de Estados Unidos sean nombrados con el consejo y consentimiento del Senado. El poder sobre todas las agencias y empleados federales que Trump ha otorgado a Musk lo convierte claramente en un funcionario principal, sin la aprobación del Senado.

Si Trump intenta fingir que Musk no es más que un asesor, entonces Musk es el beneficiario de una delegación excesiva de poder gubernamental a un particular, lo que también es inconstitucional.

Además, argumentó Smith, “el gobierno de Trump está ignorando las decisiones de los tribunales inferiores y adoptando medidas que sabe que son ilegales bajo las doctrinas existentes, con la esperanza de que la Corte Suprema le dé la razón en gran medida, basándose en la visión increíblemente expansiva del poder presidencial de la teoría del ejecutivo unitario”.

“Es difícil ver cómo el gobierno podría ganar una impugnación del nombramiento de Musk sin la aprobación del Senado”, continuó Smith, pero si la corte “falla a favor de Trump o se mantiene al margen, o si Trump la ignora, la democracia constitucional en Estados Unidos estará en grave peligro, quizá fatal”.

Podría haber otros motivos detrás del empoderamiento de Musk por parte de Trump.

Bruce Cain, un politólogo de Stanford, escribió en un correo electrónico que Trump podría estar otorgando tales poderes a Musk “ya sea en agradecimiento por la enorme suma de dinero que Musk gastó en la elección de Trump o quizás para recibir ayuda financiera futura con las dificultades legales de Trump”.

Otra posibilidad, sugirió Cain, es que

hacer que Musk haga el trabajo sucio le da a Trump la opción de intervenir al final y negociar algunos de los recortes más drásticos cuando lleguen las próximas negociaciones de reconciliación. Trump, en su primer mandato, solía hacer tanto el papel del policía malo como el del bueno. Ahora tiene a algunos policías aún más malos en Elon Musk y el vicepresidente JD Vance.

Esto ocurre, continuó Cain, “en el contexto de la urgencia de recortar el gasto público para dar paso a los recortes fiscales que el presidente Trump prometió a donantes y votantes durante las elecciones. Esto explica el enfoque de ‘recortar primero y preguntar después’ que está adoptando Musk”.

Incluso antes de ser nombrado formalmente para dirigir el DOGE, Musk ha estado en desacuerdo con Bannon, antiguo estratega jefe de Trump y una figura destacada en la poderosa ala populista del movimiento MAGA.

Bannon considera que el apoyo de Musk a los visados H-1B para inmigrantes cualificados es una violación fundamental de la agenda antiinmigración de MAGA.

En una entrevista concedida el 13 de enero al destacado diario italiano Corriere Della Sera, Bannon describió a Musk como “una persona malvada en verdad. Detenerlo se ha convertido en una cuestión personal para mí”.

Bannon declaró: “Conseguiré que echen a Elon Musk para cuando Trump sea investido”, una promesa que no pudo cumplir. “No tendrá un pase azul con acceso total a la Casa Blanca. Será como todos los demás”.

El 13 de febrero, Bannon advirtió a Musk que tuviera mucha cautela al planificar recortes en Medicaid, un programa que el DOGE perseguirá con casi total seguridad para conseguir importantes reducciones del gasto con el fin de cumplir el objetivo de Musk de 2 billones de dólares.

“Debes tener cuidado, porque gran parte de MAGA está en Medicaid”, continuó Bannon en su pódcast War Room. “Si no lo crees, estás muy equivocado”.

Sin embargo, hasta ahora Trump ha persistido en respaldar a Musk.

Trump también ha apoyado a Musk en otro frente, descartando los evidentes conflictos de intereses que plantean el trabajo de Musk en el DOGE y sus empresas multimillonarias —incluyendo a Tesla; SpaceX; su filial Starlink; XAI, una empresa emergente de inteligencia artificial; la Boring Company, una empresa de construcción de túneles; Neuralink, que pretende “crear una interfaz cerebral generalizada para devolver la autonomía a quienes tienen necesidades médicas no cubiertas”; y X.

El 11 de febrero, mis colegas del Times Eric Lipton y Kirsten Grind describieron detalladamente el alcance de estos conflictos. En “Elon Musk y sus empresas se benefician de los cambios en el gobierno de Trump”, Lipton y Grind informaron que hay “al menos 11 agencias federales que se han visto afectadas por esos movimientos” —es decir, por los ataques del gobierno de Trump al tamaño y el alcance del gobierno federal— y que estas agencias tienen “más de 32 investigaciones en curso, denuncias pendientes o acciones coercitivas contra las seis empresas de Musk”.

Además, el gobierno federal ha concedido contratos por un valor total de 13.000 millones de dólares en los últimos cinco años a empresas de Musk, según averiguaron Lipton y Grind, la mayoría de los cuales fueron a parar a SpaceX, lo que la convierte en “uno de los mayores contratistas del gobierno”.

Musk refuta la afirmación de que su trabajo al frente del DOGE entra en conflicto con sus participaciones privadas, afirmando en la sesión informativa del 12 de febrero en la Casa Blanca que “de hecho, estamos intentando ser lo más transparentes posible”.

Entonces alguien de la prensa preguntó:

Usted ha recibido miles de millones de dólares en contratos federales relacionados con el Pentágono, por ejemplo, que el presidente, según sé, le ha ordenado que investigue. ¿Se está supervisando a sí mismo en eso?

Musk respondió:

Bueno, todas nuestras acciones son totalmente públicas. Así que si ves algo, dices: “Un momento. Parece que podría haber un conflicto ahí”. No creo que la gente vaya a tener reparos en decirlo. Lo dirán inmediatamente.

Entonces Trump intervino:

No le dejaríamos hacer ese segmento ni mirar en esa área si pensáramos que hay falta de transparencia o un conflicto de intereses. También vigilamos eso. Él es un gran hombre de negocios. Es un tipo exitoso. Por eso queremos que él haga esto. No queremos que lo haga un tipo sin éxito.

Este intercambio es especialmente revelador por lo que muestra sobre el razonamiento moral de Trump y su similitud con la mentalidad de Musk.

El hecho es que los conflictos de intereses de Musk al frente del DOGE han sido señalados repetidamente no solo por los reportajes de este periódico sino también en otros lugares, desde USA Today hasta Fortune, y por los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado.

Trump y Musk consideran que estas afirmaciones de transparencia, que también han sido cuestionadas, son suficientes para evitar abusos, incluso cuando el potencial de abuso es manifiestamente obvio.

Brooke Harrington, socióloga de Dartmouth, ha estudiado la riqueza, el poder y el ascenso de los oligarcas desde principios de siglo. En una entrevista telefónica, dijo que una

“broligarquía” tecnológica ha comprado efectivamente la presidencia. Trump puede ser presidente del consejo, cortar los listones en las ceremonias cotidianas, mientras que el control de la estructura del gobierno queda en sus manos, en lo que equivale a una adquisición hostil del gobierno federal.

Harrington fue aún más directa cuando se presentó con Jon Stewart en The Daily Show la noche después de la toma de posesión de Trump, al comparar la relación entre Vladimir Putin y sus partidarios ricos con la relación de Trump con los hombres ricos que respaldaron su campaña de 2024:

Al menos Putin tiene una línea roja con sus oligarcas. El gran acuerdo era que iba a dejar que se enriquecieran con la condición de que mantuvieran sus narices fuera de sus asuntos políticos. Como mucho, serían sus recaderos.

Lo que ha hecho Trump es extraordinario. Él no tiene esa línea clara con los nuevos oligarcas de Estados Unidos, en absoluto. Él básicamente dijo: “Ustedes lo compraron. Hagan lo que quieran”.

Musk, de hecho, ha empezado a extender sus alas mucho más allá de las fronteras estadounidenses y se ha convertido en un actor importante de los partidos de extrema derecha y antiinmigración en Europa, como Reform UK en el Reino Unido y el partido Alternativa para Alemania (AfD).

En el caso de Reform UK, Musk ha intentado empujar al partido aún más hacia la derecha, exigiendo que apoye la liberación del agitador extremista que responde al nombre de Tommy Robinson.

Nigel Farage, líder de Reform UK, ha rechazado las exigencias de Musk, diciendo de Robinson:

Sé que muchos estadounidenses lo consideran un gran defensor de la libertad de expresión, pero yo no lo veo adecuado para nuestro partido. Y yo no soy alguien que ceda muy fácilmente.

Musk, en un discurso grabado en vídeo para un mitin de la AfD celebrado el 25 de enero en Halle, dijo a los leales al partido: “Creo que realmente son la mejor esperanza para Alemania”.

Musk dijo a la multitud: “Es bueno estar orgulloso de la cultura alemana y de los valores alemanes y no perderlos en una especie de multiculturalismo que lo diluye todo”, y añadió que ha habido “demasiado enfoque en la culpa del pasado y necesitamos ir más allá de eso”.

Mi colega del Times Jim Tankersley escribió el 15 de febrero que el AfD

ocupa el segundo lugar en las encuestas para las elecciones parlamentarias del próximo domingo, con cerca del 20 por ciento de los ciudadanos expresando su apoyo. Pero ningún otro partido alemán está dispuesto a gobernar con él. Esto se debe a que en ocasiones la AfD ha restado importancia a las atrocidades de Hitler. Algunos miembros del partido se han deleitado con lemas nazis.

La relación de Musk con estos partidos sugiere, a su vez, que su agenda en el DOGE tiene tanto que ver con ser partidista y radicalmente conservador como con recortar el gasto o aumentar la eficiencia. Sus objetivos, hasta ahora, han sido los liberales de la fuerza de trabajo federal, sobre todo los que participan en programas de diversidad, equidad e inclusión, y en programas federales como los de protección del consumidor y ayuda exterior, que atraen a trabajadores, en su mayoría, con puntos de vista liberales.

Musk, entonces, está al frente de una campaña para purgar las iniciativas gubernamentales de tendencia izquierdista o liberal, con poca o ninguna consideración por las limitaciones legales o constitucionales.

Musk cuenta con el pleno respaldo de Trump y con el aliado más fuerte imaginable en Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

Los tres hombres causarán un daño severo y duradero. Los próximos tres años y 11 meses —como mínimo— serán un infierno para la mitad de la nación. Y tal vez mucho más de la mitad. c. 2025 The New York Times Company.