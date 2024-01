En Coahuila, ¿la calidad del aire sólo se mide para tener datos?

Se ha dicho en todos los tonos posibles: medir sistemáticamente alguna variable , relativa a cualquier fenómeno natural o humano, es algo que tiene sentido solamente si los datos provenientes de la medición se utilizan para tomar decisiones . En otras palabras, no se mide sólo para tener datos, sino para actuar en la realidad.

Lo hemos señalado en forma reiterada a partir de los datos que proporcionan las mediciones internacionales: el aire que respiramos constituye, hoy por hoy, uno de los mayores riesgos para la salud de los seres humanos y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica es responsable de la muerte prematura de siete millones de personas cada año.

Pese a la gravedad de la situación, tal como lo consignamos en esta edición, las autoridades responsables de cuidar el medio ambiente en Coahuila no han sido capaces ni siquiera de construir un sistema completo y eficaz de monitoreo de la calidad del aire. La lógica detrás de tal actitud pareciera ser que, si no se mide, entonces la contaminación no existen.

Y el problema no radica en la ausencia o escasez de diagnósticos. Desde hace siete años, cuando se estableció el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad el Aire del Estado de Coahuila de Zaragoza (ProAire), un diagnóstico inicial indicaba claramente el camino a seguir: era necesario contar con al menos 10 estaciones de monitoreo del aire en la entidad.

La meta, de acuerdo con el documento que cualquiera puede consultar en línea, debe cumplirse a más tardar el año 2026. Pero en todo este tiempo, de las seis estaciones de monitoreo que debían entrar en operación solamente se adquirió una.