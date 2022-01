Entre antivacunas y ataques de ira

1.- Recién termina una semana con muchos titulares fuertes en el mundo de las celebridades. El más triste, sin lugar a dudas, es el del fallecimiento del cantante argentino naturalizado mexicano Diego Verdaguer. Habiendo tenido una larga carrera como intérprete de temas icónicos desde la década de los años 70 del siglo pasado y protagonista de una de las más celebradas historias de amor entre famosos, su muerte fue totalmente inesperada.

2.- A finales del año pasado, Verdaguer se contagió de COVID-19 cuando todavía estaba muy fuerte la variante Delta y su organismo, desgraciadamente, no lo pudo resistir. Además, la polémica también envolvió su desaparición porque hace algunos meses la cantante Amanda Miguel, su esposa desde hace casi 50 años, publicó en sus redes sociales comentarios antivacunas que resultaron muy polémicos. Esto hizo suponer que Diego pensaba lo mismo que ella.

3.- Como una manera de suavizar la situación, los representantes de Diego Verdaguer dijeron, inmediatamente después del fallecimiento del cantante, que él sí había sido vacunado. Sin embargo, esto es algo que no se puede saber con certeza porque la sombra de la postura antivacunas de su mujer permanecerá siempre sobre toda la familia. En estos tiempos tan complicados es muy importante estar siempre a favor de la salud y de la prevención.

4.- De hecho, días antes del fallecimiento de Diego Verdaguer murió igualmente de COVID-19 otro personaje internacional quien también tenía un discurso muy crítico en contra de las vacunas, las mascarillas y la distancia social. Me refiero al cantante de rock Meat Loaf. Considerado uno de los intérpretes con más ventas en el planeta, llegó a decir en público: “Si me muero, me muero. Pero no voy a ser controlado”. Una terca postura que le acarreó consecuencias mortales.

5.- Otro de los titulares intensos de los últimos días fue el nuevo pleito en el que participó Alfredo Adame. Gracias a los videos que circularon en redes sociales, pudimos ver al actor y conductor peleando a golpes, en calles de la Ciudad de México, contra un hombre, una mujer y ¡hasta una niña! Gracias a los antecedentes violentos de Adame, todo mundo supuso al principio que se trataba de otro de sus mal controlados ataques de ira.

6.- Pero después, y gracias a la demanda que el mismo Alfredo interpuso, se supo que la pareja tenía antecedentes como “montachoques” para hacer robos en vías públicas. Incluso se llegó a decir que la niña involucrada estaba entrenada para robarle la cartera. En los videos se puede ver que la mujer ya traía el celular de Adame. No se trata de defender a este polémico famoso pero, en esta ocasión, todo apunta a que fue víctima de un atraco.

7.- Sin embargo, también es muy importante hacer notar que Alfredo Adame necesita con urgencia buscar ayuda profesional. Independientemente de este episodio, ya se ha visto en el pasado que tiene severos problemas para manejar la frustración, la ira y sus emociones en general. Y como los medios de comunicación y las redes sociales se muestran encantados de dar seguimiento a cada uno de sus pleitos, todo se convierte en un terrible círculo vicioso.

