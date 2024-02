Entre realidades y distractores: AMLO, el peor presidente de la historia

Si alguien ha atacado al expresidente Felipe Calderón es Andrés Manuel López Obrador. Bastantes razones ha tenido el presidente para convertir a Calderón en uno de sus peores enemigos.

El odio a Calderón se explica porque durante su sexenio atacó decididamente a todos aquellos a quienes hoy Andrés Manuel abraza mientras éstos siembran impunemente el terror en prácticamente todo el país.

AMLO odia a Calderón porque fue un presidente responsable que no sólo combatió a quienes pretendían estar fuera de la ley y que recurrían a las prácticas más crueles, como por ejemplo al cártel “Los Zetas”, sino que también construyó, con la ayuda de gobiernos estatales, obras que hasta el momento siguen beneficiando a cientos de miles de mexicanos, como por ejemplo la autopista Durango – Mazatlán, o la construcción del libramiento Norponiente, que conectó a la Región Sureste de Coahuila con las autopistas de Saltillo a Monterrey y Torreón, así como con las carreteras a Zacatecas y Monclova.

López ataca tanto a Calderón porque éste no recurrió a las evasivas durante su gobierno, siendo que el tabasqueño es maestro en la creación de cortinas de humo.

A esa triquiñuela utilizada por múltiples mandatarios ha tenido que recurrir el cacique de la 4T. Si bien salió pésimo para gobernar, López es un excelente creador de distractores.

Cuando al presidente se le cuestiona por los negocios hechos por sus hijos al amparo del poder, responde inmediatamente con su cortina de humo favorita: “¿Y Loret de Mola?”.

En los días recientes ha dominado en los titulares de los medios el reportaje del reconocido periodista estadounidense Tim Golden. Como usted sabe, en este reportaje publicado en ProMedia se asegura que el equipo de Andrés Manuel recibió del narcotraficante “La Barbie” dos millones de dólares para la campaña presidencial de 2006. No ha habido conferencia mañanera reciente en que no salga este tema. Como en los casos de corrupción de los hijos del presidente, el inquilino de Palacio no deja de negar los hechos. El problema es que nadie cree en el presidente. Y para tratar que se difuminara el tema del evidente narcogobierno de la 4T, se enviaron al Congreso un titipuchal de propuestas para reformas constitucionales. Otra cortina de humo presidencial que no merece mayor atención entre los diputados.

En su conferencia mañanera de ayer, el jefe del Ejecutivo volvió a negar el haber recibido ese dinero proveniente del narcotráfico, con una novedad que llamó la atención de todos los presentes: el presidente tenía visiblemente inflamado el párpado del ojo derecho, según él, porque le entró polvo. Sin embargo, existe una afectación ocular por estrés llamada Blefaritis, la cual presenta como síntomas la inflamación del borde del párpado que induce dolor, ardor y sensación de arenilla. Todo esto, causado por un profundo estrés.

Aunque el sufrimiento de Blefaritis es una mera suposición, lo que es evidente es que el presidente López la está pasando muy mal últimamente. Por un lado, Claudia Sheinbaum no levanta más allá del pico de preferencias alcanzado hace semanas. La candidata opositora, en cambio, luce cada vez más fuerte en las encuestas, y ya no resulta tan descabellado que Xóchitl pueda ganar la contienda.

Ante este panorama, AMLO está mal y de malas, y cada vez se ponen en evidencia los pésimos resultados alcanzados durante su administración. Por un lado construyó un aeropuerto por el que ni siquiera él quiere viajar. Por otro lado, construyó un tren que resultó un grave ecocidio en la península de Yucatán, y que a semanas de ser inaugurado, no ha cumplido ninguna ruta exenta de problemas. Para colmo, se ha gastado una millonada en una refinería en la que no se ha producido ni un solo litro de gasolina. Encima de todo ello, construyó una mega farmacia en la que han surtido menos recetas que en una farmacia de barrio en un solo día.

Espero no equivocarme, pero estamos ante un régimen totalitario que está viviendo sus últimos días. En un futuro cercano veremos que ni las cortinas de humo ni las frecuentes mentiras salvarán a AMLO de pasar a la historia como el peor presidente de nuestro México.

aquientrenosvanguardia@gmail.com