Entrevista a Mariana Salas Muñiz desde Tel Aviv, Israel (Conclusión)

Señora Mariana, la semana pasada nos ratificó su condición de mexicana y ciudadana de Israel, su amor por México, su valor para defender a su patria adoptiva y la esperanza de paz que anida en su corazón.

Pregunta: ¿Podría decirnos el nombre de su esposo e hijos? ¿Y qué mensaje manda a su familia en Saltillo?

Respuesta: Mi esposo se llama Daniel, como el profeta hebreo que sobrevivió al foso de los leones en Babilonia, y nuestros hijos son Leo y Ari. Aprovecho para agradecer a mis padres, Jaime Salas y María Milagros Muñiz, y a mi hermano José Jaime por todo su cariño y apoyo y decirles que aquí nos cuidamos mucho y tenemos el valor para salir adelante.

P: Coahuila es de los estados más pacíficos y seguros de México. ¿Extraña usted Saltillo? ¿Algún mensaje a sus paisanos?

R: Sí, extraño mucho a mi querido Saltillo que en verdad es una ciudad muy tranquila, muy segura y muy limpia. Cuando mi familia de Israel fue a México para nuestra boda les encantó Saltillo y su gente, en armonía y paz.

P: Señora Mariana, ¿lee usted el periódico VANGUARDIA allí en su casa de Tel Aviv?

R: ¡Sí! Claro, es mi fuente de información sobre noticias de México y Coahuila. Mis padres siempre han sido asiduos lectores de VANGUARDIA y estoy muy familiarizada con ese prestigiado diario de la familia Castilla.

P: Mariana, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió detener a los líderes de Hamás y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Qué opina usted al respecto?

R: Yo no cuestiono la política de nuestro primer ministro, sólo le digo que Israel no firmó el Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, como tampoco la reconocen países como Estados Unidos, Rusia o China. Una cosa sí le digo, que Israel nunca va a entregar a ningún judío a un tribunal extranjero.

P: Mariana, el “Coro de los Esclavos Hebreos” de la ópera Nabucco nos conmueve, ¿no lo siente suyo pero con respecto a su añorado Saltillo? “Vuela pensamiento con alas doradas, pósate en las colinas donde exhalan tibios y suaves los aires dulces de mi tierra natal”.

R: Hermosa la música de Verdi que acompaña a esa historia del pueblo judío cautivo en Babilonia y el coro refleja el anhelo sionista del judío errante por volver a Jerusalén. Los hebreos cautivos claman por su religión y su libertad. Y le digo que Saltillo siempre será mi tierra prometida, México mi patria, estoy orgullosa de ser mexicana y mis hijos hablan español y dicen que son mitad mexicanos y mitad judíos. Y a través de usted enviamos desde Tel Aviv un fuerte abrazo a los saltillenses. Y mi más sentido pésame a los familiares del mexicano Orión Hernández Radoux, víctima inocente de Hamás.

Señora Mariana, le doy las gracias por esta entrevista y concluyo diciendo que el suscrito, por cinco años consecutivos, guardó el Shabat de manera obligada por estar en un internado en educación secundaria y preparatoria de esa religión. Fui parte de un coro y aún recuerdo los himnos. Nunca supe qué significaban y aún canto uno que se llama “Shalom Javerim”. Ahora sé que significa un deseo de paz. ¡Shalom Javerim Mariana!, que la paz de Dios llegue pronto a ustedes, a Israel, Gaza y el Medio Oriente. Gracias.