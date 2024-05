Entrevista a Mariana Salas Múñiz desde Tel Aviv, Israel (segunda parte)

Señora Mariana, la semana pasada nos dijo ser universitaria de Saltillo, con maestría en Seguridad y Diplomacia por la Universidad de Tel Aviv y que usted, con su familia, viven en alerta máxima por la guerra entre Israel y Hamás.

Pregunta. Mariana, el pueblo judío padeció por miles de años destierro, cautiverio, diáspora, esclavitud y Holocausto, pero el judaísmo considera a Israel el pueblo escogido de Dios. ¿Usted se convirtió al judaísmo?, ¿guarda usted el Sabbath?, ¿cree en el juicio final de los gentiles en el Valle de Josafat?

Respuesta. No me he convertido a esa respetable religión que se adquiere de nacimiento, ellos no buscan convertir a nadie, mi familia acá apoya mi decisión. No guardamos el Shabbat como dicta el Talmud, pero celebramos con velas el Hanukkah, cantamos himnos del Shabbat y mi esposo hace el Kiddush que es la bendición del vino. Creo en un Juicio Final para judíos y gentiles por igual.

P. Es muy trágica la historia milenaria del pueblo judío. David Ben-Gurión se lo dijo a Jacobo Zabludovski en 1958 recién restablecido el Estado de Israel: “Nosotros anhelamos una humanidad sin armas y en paz, y lo hemos pedido por más de 3 mil años”. ¿Tiene usted fe en que esa historia trágica tenga un futuro de paz?

R. Me consta que Israel solo busca paz y estabilidad para el Estado judío. Si hay países cristianos y musulmanes, ¿por qué no un Estado judío? Se ha perseguido a los judíos por su raza y religión por muchos siglos y tienen todo el derecho a la tierra del patriarca Abraham, patria que luego defendió el gran rey David del asedio filisteo de la Gaza ancestral. Su tierra les fue arrebatada por milenios y los últimos grandes héroes que recuperaron esta patria como David Ben-Gurión, Haim Weizmann, Golda Meir, Moshé Dayán, entre otros, son toda una inspiración para Israel contra el enemigo. En Israel a los niños los educamos para la paz, lo veo en la escuela de mis hijos donde hay maestros árabes y hay mucho respeto. Cada generación sueña con la paz aunque al cumplir 18 años cumplen un servicio militar muy estricto, hombres y mujeres, claro, como dice el aforismo latino: “Si vis pacem, para bellum”, “Si quieres paz, prepárate para la guerra”, así de radical pero aquí todos anhelamos un futuro de paz, donde ya nunca ululen las terribles alarmas antiaéreas.

P. ¿Y los estudiantes en el extranjero que protestan contra Israel ignoran la verdadera situación?

R. ¡Totalmente! Ellos pueden apoyar al pueblo palestino que también sufre en manos de esa tiranía extrema como es el Talibán en Oriente y Hamás o Hezbolá en Medio Oriente, sembrando terrorismo y odio. La dictadura de Hamás en Gaza ha llevado a los palestinos a una guerra del exterminio a los no creyentes del Islam y ese pueblo sufre como los afganos el más absurdo fundamentalismo. Veo las imágenes en manifestaciones donde les preguntan a esos estudiantes si saben el porqué están protestando y muchos lo ignoran. Los palestinos también necesitan ser liberados de fanatismos como Hamás y Hezbolá, este último proiraní, enemigo extremo de los Estados Unidos, donde esos estudiantes protestan. Si revisas los carteles en esas protestas leerás aberraciones como “Intifada”, “Muerte a los judíos”, “Gas a los judíos”, “Hitler tenía razón”, etc., pero nunca ves las palabras “Reconciliación”, “Armonía” o “Paz”. (Continuará).