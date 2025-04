Eric Clapton, Herb Alpert y Angus Young

El domingo 30 de marzo, tal y como lo habíamos anticipado en estos mismos espacios a mediados del pasado mes de febrero cuando recomendamos el estreno por Paramount Plus del documental “Eric Clapton ... Unplugged Casi 30 Años Después”, fue el día en el que uno de los más importantes guitarristas del rock del siglo XX, Eric Clapton, llegó a las ocho décadas de vida, en perfecta forma y de pie a pesar de haber enfrentado momentos muy duros como la pérdida de su único hijo varón: Connor, quien falleció trágicamente a los cuatro y medio años de edad el 20 de marzo de 1991 al caer del piso número 53 de un edificio de Nueva York y a quien dedicó su éxito ganador de Grammys “Tears in Heaven”.

Pero no solo eso. Clapton, nacido el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Inglaterra, de un padre que era piloto de profesión y de origen canadiense, supo de su existencia hasta que tenía 53 años, ya que a los 2 años su madre no se sintió capaz de criarlo y Eric creció así al lado de sus abuelos, para a los 14 años y tomar por primera vez una guitarra siendo influenciado por artistas como los que menciona en el “Unplugged”: B.B. King; Buddy Guy; Muddy Waters y John Lee Hooker, entre otros, y hacer su propia historia, desde que formó parte de la agrupación The Yardbirds, hasta su aún vigente y exitosa etapa como guitarrista y cantante en solitario.

Al día siguiente, el 31 de marzo, quien estuvo de manteles largos al festejar nueve décadas de vida es Herbert Alpert Goldberg, mejor conocido como el trompetista y cantante norteamericano Herb Alpert, conocido inicialmente por formar parte del grupo Herb Alpert & The Tijuana Brass en la década de los 60 y que por los ritmos que tocaba y su complexión física muchos creían era de origen hispano cuando en realidad sus padres eran judíos y su padre vio la primera luz en Rusia. Su primer gran éxito data de 1963: “The Lonely Bull”, llegando al tope de las listas cinco años después, en 1968, con el tema ”This Guy’s in Love With You”, al que le siguieron muchos más incluso con su esposa, Lani Hall.

El mismo 31, otro gran guitarrista en la historia del rock, Angus Young, de la aún vigente y exitosa banda australiana, AC/DC, llegó a las siete décadas de vida, y aunque en lo personal como Eric Clapton ha sufrido pérdidas importantes como la muerte de su hermano Malcolm, fundador junto con él de la agrupación, al igual que su colega Clapton ha dejado su huella por décadas desde fines de la década de los 70 con álbumes de antología como “Highway to Hell” (1979) y cuyos temas han llegado a ser parte de exitosas bandas sonoras de películas como “Maximum Overdrive” (1986); “El Último Gran Héroe” (1993) o “Iron Man 2” (2008), entre otras más.Muchas felicidades.

Comentarios a: tavonneto69@yahoo.com.mx