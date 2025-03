Es mejor equivocarse de tren, que quedarse en la estación

Les platico:

1.-

- Una amiga mexicana con más de 40 años viviendo en Zurich, donde se casó con suizo, me envió ayer el siguiente mensaje:

- “Tengo la sensación de que estamos cerca de la III Guerra Mundial.

- Aquí la gente está muy nerviosa; se respira miedo por todos lados, estamos agresivos porque la propaganda de guerra no para.

- Inglaterra está enviando armas a Ucrania y Zelensky parece enloquecido al atacar a Rusia durante la tregua decretada.

- Putin ha contestado contundentemente lo cual ha causado muchas muertes en los frentes de batalla”.

2.-

- Un pariente muy muy cercano que tengo en Suiza, donde vive desde hace 5 años con su pareja austriaca, me llamó para dar testimonio de la psicosis bélica que se vive en ese país, tradicionalmente neutral, y que ahora está tomando partido ante los últimos acontecimientos entre Rusia y su invasión a Ucrania.

- Le hice ver lo extraño de que un país que fue respetado por ambos bandos en la II Guerra Mundial debido a su neutralidad, esté tomando partido ahora, en favor de los ucranianos.

- Me respondió que el gobierno y la opinión pública suizos coinciden en que la neutralidad es vista hoy como una muestra no patriota de quienes prefieren cuidar solo sus intereses particulares y se olvidan de los nacionales.

- Hace varios meses, con motivo de algo que sucedió en el pueblo mágico donde vivo, Santiago, NL, publiqué un artículo al que titulé “cada quien vela nomás por su parcela”.

- Les invito a leerlo aquí en seguida, porque encaja perfectamente con el egoísmo de quienes solo se ocupan de lo que les ocurre a ellos y sus intereses, valiéndose soberana y republicana madre lo que sucede en el país donde viven.

Cada quien vela nomás por su parcela

3.-

- Un amigo colombiano que vive con toda su familia en Baltimore, Maryland, me llamó para pasarme fotos de dos hijos suyos que fueron contratados como mercenarios por Estados Unidos durante el gobierno de Biden, para luchar al lado de las tropas ucranianas y que murieron en acción en diciembre pasado”.

- Las fotos no las publico por razones obvias, tampoco sus nombres, pero el hecho ahí está.

4.-

- La revista alemana de mayor circulación, Stern, publica en su más reciente portada una escalofriante fotografía donde pregunta a los jóvenes de ese país: “¿Irías a la guerra por Alemania? Nadie quiere eso, pero debemos prepararnos para ello”.

Cajón Desastre:

- Hoy, conceptos como “neutralidad”; “no me meto porque me comprometo”; “no es asunto mío”; “prefiero llevar las cosas en paz”; “no es asunto mío”, todo esto equivale a quedarse en la estación, para no subirse al tren equivocado.

- Hoy no me siento muy educado para expresarme al respecto, por lo tanto, reitero lo escrito aquí arriba y también lo siguiente:

- Creo firmemente en que si veo algo, tengo que decir o hacer algo. No comulgo con la neutralidad ni la pasividad.

- Quizá este sea otro pecado que se suma a los muchos que he cometido en mi vida.

- Quizá no me estoy ganando el “cielo” siendo como soy.

- Quizá para aplicar para esa promoción, tendría que salvar a un autobús repleto de monjas.

- Ni modo, prefiero subirme al tren equivocado, que quedarme parado en la estación.