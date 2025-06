Fernanda Chávez Evans, una percusionista inquieta

El examen de titulación de la percusionista Fernanda Chávez Evans estaba pensado para ser un evento público, sí, pero al ser reconocida por la Universidad Autónoma de Coahuila y medios de comunicación como la primera mujer en egresar de esta especialidad de la Escuela Superior de Música, el acontecimiento adquirió otra categoría. Incluso con tanta atención a su alrededor, ella enfrentó con éxito este examen. El repertorio refleja sus intereses como artista, además de su habilidad como intérprete: desde el “Estudio número 14” del Método Estudios Sinfónicos para Timbal de Nick Woud hasta la pieza “Stop Speaking” de Andy Akiho, que cuenta con arreglos de música electrónica —programa complementado por “Wind in the Bamboo Grove” de la japonesa Keiko Abe, y “Matre’s Dance” de John Psathas, acompañada al piano por Eric Valdés— la versatilidad de una percusionista como Fernanda quedó plasmada sobre el escenario del Teatro de Cámara Jesús Valdés. Declarada admiradora de la marimbista mexicana Wendy Palomeque y del compositor brasileño Ney Rosauro —así como de sus maestros Oswaldo Cerna Fraustro y de Gustavo Alonso Ramos Mancha—, nos permitió platicar con ella un par de días después de este logro. Esta es la charla que tuvo con A La Vanguardia.

¿Qué pensaste al ser reconocida como la primera mujer percusionista en egresar de la UAdeC?

Fue inesperado para mí que tuvieran tanta respuesta los medios. Cuando una o uno está en un lugar así, pues no se toma el reconocimiento lo mejor que debería, pero sí fue muy padre porque sí me hacía mucha ilusión presentar estas obras ya que son piezas contemporáneas y creo que es bueno compartir este repertorio con todo tipo de público.

¿Cómo has observado la presencia de las mujeres en estos instrumentos?

Durante la carrera tuve la oportunidad de viajar y conocer otras orquestas y escuelas en México, y sí veía más percusionistas mujeres y esta exposición que le dieron a mi examen también es una forma de llegar a más mujeres. Me acuerdo que cuando yo decidí que quería ser percusionista fue a través de un concierto al que fui y escuché un ensamble de percusiones, pero pues fue de puros hombres obviamente y aún así yo dije, “qué padre, yo quiero hacerlo”.

Algo que pues me hace ilusión es pensar que más mujeres lo vean y puedan ver que también esa es una opción y que si tienen un gusto por la percusión sepan que se puede llegar más allá y que se puede a pesar de todos los ambientes, a pesar de cualquier cosa, siempre te encuentras maneras en el camino de llegar a donde quieres.

Para mí la percusión me hace más fácil adquirir disciplina porque siempre me despierta la curiosidad y siento que es algo con lo que se pueden hacer miles de cosas

¿Recuerdas quiénes tocaron en ese concierto que dices que te marcó?

Yo fui porque un amigo y maestro, Oswaldo Cerna, estaba en la Escuela Superior de Música en ese momento. Él invitó a mi papá, ya que son amigos cercanos. No me acuerdo qué estaban tocando, yo estaba muy chiquita, creo que también estaba tocando Jorge Oyervides, que es otro percusionista egresado de la escuela.

¿Qué edad tenías?

Yo creo que más o menos pude haber tenido unos 7 años.

¿Y entonces ya estabas estudiando algo musical o la percusión fue tu iniciación?

Yo nací con dedos muy largos, mi papá siempre le ha gustado la música y cuando me vio que mis dedos eran largos, él dijo, “Ah, va a ser pianista”. Solo que mi papá era baterista en ese entonces. Entonces, como quiera, pues yo veía a tocar mi papá y yo decía, “qué aburrido el piano, yo quiero tocar como lo hacen en la batería”. Pero estuve un buen rato con el piano hasta que ya se dio la oportunidad de que comenzara a tocar percusiones.

¿Qué es lo que te atrae de la percusión?

Hay una necesidad como de saciar algo que tal vez es difícil para mí definir en este momento, pero la percusión para mí es eso, como es tan diversa nunca termina la diversión.

Claro, requiere de mucha disciplina y para mí la percusión me hace más fácil adquirir disciplina porque siempre me despierta la curiosidad y siento que es algo con lo que se pueden hacer miles de cosas y aparte puedes hacer percusión en cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento e incluso ya hay piezas de percusión con encendedores, con escobas, con el cuerpo.

Entonces, siento que es eso que siempre va para adelante, siempre hay algo que innovar, puede estar en todos lados y eso me gusta

Esos pequeños instrumentos como el pandero y el triángulo, uno a veces los dice de broma, pero la verdad es que se requiere mucha técnica y mucha conciencia para tocarlos y la verdad me gusta mucho tocarlos

¿Cuál fue el instrumento con el que con el que te iniciaste en la percusión?

Fue la tarola. Oswaldo Cerna, fue mi primer maestro de percusión. Empecé también con la batería, mi papá me enseñaba ritmos, etcétera, y ya con Osvaldo fue que aprendí más teóricamente la percusión.

¿Cuáles son los instrumentos que manejas y de esos cuál es tu favorito o con el que más te sientes cómoda o hábil?

Toco batería, tarola orquestal, glockenspiel, xilófono, vibráfono, marimba, congas, bongos, el cajón percusión también aprendí, pero no es de mis predilectos. Todo lo que es percusión orquestal, el platillo suspendido, platillos de choque, pandero. Esos pequeños instrumentos como el pandero y el triángulo, uno a veces los dice de broma, pero la verdad es que se requiere mucha técnica y mucha conciencia para tocarlos y la verdad me gusta mucho tocarlos.

De mis favoritos de la orquesta, yo creo que es la tarola, el triángulo y el pandero; el timbal orquestal también me empezó a gustar mucho recientemente. La marimba siempre me gustó mucho desde que la conocí. Los teclados en general me gustan, la marimba, el xilófono, el glocken.

Sé que se conoce a Saltillo como un público difícil, pero también creo que hay maneras en las que uno tiene que buscar llegar al público. Siento que Saltillo está siendo más diverso en cuestión de de arte en general, y creo que es la oportunidad, para seguir expandiéndolo

Tocaste esta pieza tarola con música electrónica y me pregunto ¿qué tipo de música te ves haciendo en el futuro?

La verdad es que así como soy versátil en los instrumentos también me gusta hacer muchas cosas en la música. Ahorita me gustaría prepararme más todavía en la percusión orquestal, sí me gustaría poder formar parte de una orquesta, hacer audiciones, pero también me gusta muchísimo el exponer música nueva, como esta música contemporánea que tuve oportunidad en mi examen de presentar y sí, algo que me gustaría mucho es crear un programa de música contemporánea y compartirla en México.

También la música de compositoras en esta época contemporánea, mexicana, y compartirlo. Me gusta también la docencia y pues con la batería también me gusta tocar la música popular. Esos tres ámbitos yo creo que son los que me veo haciendo en un futuro. Ya la vida pues me irá llevando a cuál esté más disponible.

Hablas de la posibilidad de armar un programa para percusión. Con la experiencia que tuviste en tu examen público y en tus estudios, ¿crees que al público saltillense le llame la atención un concierto con la percusión como protagonista?

La verdad es que en mi examen tuve muy buena respuesta y yo no me esperaba eso. Yo creo que teniendo los medios para exponerlo y difundirlo de la forma correcta, creo que sí se puede lograr. Sé que se conoce a Saltillo como un público difícil, pero también creo que hay maneras en las que uno tiene que buscar llegar al público. Siento que Saltillo está siendo más diverso en cuestión de arte en general, y creo que es la oportunidad para seguir expandiéndolo.

Muchas veces uno se frustra y tiene momentos en los que a lo mejor cree que no es lo que realmente es o que no tiene las capacidades que realmente que tienen, pero que hay que seguir adelante

¿Algo que quieras añadir?