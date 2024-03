En Morena sigue la mala racha para Luis Fernando Salazar y su reducido grupo tribal, pues en Monclova, su amigazo del alma, César Flores Sosa, fue descartado como abandonado a la alcaldía.

Pero como el paisano ya se acostumbró a aparecer en cada elección en la boleta electoral, sin distingos de partidos políticos, ahora amenaza con irse al Verde Ecologista.

La mala racha de los adeptos al “niño Fernando”, comenzó con el fracaso de su socio, Miguel Batarse, por lograr la candidatura a la alcaldía de Torreón.

Luego, hace apenas unos días, Morena retiró a Luis Fernando como titular de la fórmula para la senaduría de la República y pasó al segundo plano, para entregar su sitio a Cecilia Guadiana.

Este movimiento, lo deja casi fuera de toda probabilidad de llegar al senado por la vía plurinominal, luego de que pierda la elección constitucional ante el PRI, en junio próximo.

Ahora, con la eliminación de César Flores en Morena Monclova, quedó claro que Luis Fernando arrastra la mala suerte política para quienes se le acercan y unen.

Por si las dudas, el político lagunero debe cuidarse y mucho, de que se le aparezca un can en su camino, no vaya a ser que lo use de poste.

A salvar las vacaciones

El monclovense Josué Gabino Jiménez, flamante director administrativo de la secretaría de Turismo, está a cargo de la operación de esta dependencia para las vacaciones de Semana Santa.

Jiménez Flores goza de toda la confianza de la titular, Cristina Amezcua, que anda en campaña por una senaduría, y delegó en Josué el manejo del despacho.

El joven funcionario acaba de salir del DIF estatal para integrarse a Turismo, así es que cuenta con poca experiencia en el tema.

Los resultados hablarán, pero por ganas no va a quedar...

La mano de la justicia

En la vida no hay plazo que no se cumpla, y la alcaldesa del pueblo mágico de Múzquiz, Tania Flores lo sabe, y le teme.

Las pruebas de tráfico de influencias y el manejo irregular de las finanzas en la alcaldía, presentadas por la ex secretaria del ayuntamiento, Mónica Escalera, son irrefutables.

Por eso, el edil morenista anda como trompo chillador en la búsqueda de un acuerdo político para frenar la investigación y la acción de la fiscalía, pero dicen, que no habrá perdón, ni protección.

El expediente ya se encuentra listo en el escritorio del fiscal Gerardo Márquez, y aunque los abogados de Flores Guerra, se esfuerzan por retardar lo inevitable, lo que viene, viene.

Golpe avisa...

Brincos dieras

No es por intrigar, pero en la reciente visita de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez a Saltillo, se percibió algo de incomodidad del líder priista Alejandro Moreno, y cierto descontrol en el estrado.

“Alito” se la pasó con las manos en los bolsillos y distraído, mirando a los lados, mientras Xóchitl daba brincos y brincos, con fingido entusiasmo, pidiéndole posar para la foto a Miguel Riquelme.

Como que cada quien agarró por su lado, y “Alito” andaba perdido, sin que nadie le tirará un lazo, y sin el apoyo de siempre, de Rubén Moreira.