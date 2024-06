Francoise Hardy, Mark James y Cyndi Lauper

Si bien la columna de la semana pasada fue de fiesta en relación a varios cumpleañeros de la música, esta última el luto volvió a cubrir el espectro musical del mundo.

El primer deceso qué lamentar fue el ícono del pop melancólico francés Françoise Hardy a los 80 años de edad el pasado martes 11 de junio, según lo confirmó su hijo Thomas Dtroc en sus redes sociales con el mensaje de “Mamá se ha ido”. De esta forma es como Hardy, quien había estado luchando contra el cáncer desde el año 2004, deja un legado inigualable en el mundo de la moda y de la música ya que desde su debut a inicios de los años 60 con el tema de 1962 “Tous les garcons et les filles” que ella misma escribió y compuso, vendió más de dos millones de copias.

Según lo destacó la agencia de El Universal, Hardy no tardó mucho en destacarse en la ola ye yé, un movimiento musical juvenil en Francia, aunque su estilo más que alborotado tendía más hacia lo melancólico el cual la diferenciaba de otros artistas de su tiempo. Asimismo, su físico andrógino y sobrio contrastaba con el de sensuales actrices contemporáneas suyas como Brigitte Bardot, convirtiéndose a su vez en una precursora de la moda a la que el cine como la literatura también le abrieron la puerta resonando en lo musical con más canciones como “Mon amie la rose” y “Comment te dire adieu”, entre otros, que se suman a un legado que indudablemente perdurará.

Siguiendo con las noticias tristes, aunque falleció el pasado 8 de junio a los 83 años de edad, fue hasta mediados de semana que se dio a conocer la partida física del compositor norteamericano Mark James, quien nacido bajo el nombre de Francis Rodney Zambon en la ciudad de Houston, Texas, el 29 de noviembre de 1940, forma parte del Salón de la Fama de Compositores desde el año 2014 por ser el autor de éxitos para grandes intérpretes como B.B. King, Peggy Lee y el mismísimo “Rey del Rock”, Elvis Presley, con temas como “Suspicious Minds” y “Always On My Mind”.

Precisamente estas dos composiciones junto a la de “Hooked on a Feeling” se incluyeron entre las 100 mejores canciones del siglo XX según la organización de licencias musicales BMI, “Suspicious Minds” también figura en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y por “Aleays On My Mind”, vuelta a grabar por el cantante country Willie Nelson en 1983, ganó dos Grammys a la Canción del Año y Canción Country, teniendo antes de terminar la década un “tercer aire” en su caso en el pop con sintetizadores cuando el dueto británico Pet Shop Boys la grabó también y en redes sociales lo recordaron dando el pésame a su familia. Descansen en paz.

Pero para terminar con una nota más agradable, luego de anunciar su gira del adiós la semana pasada, la también ganadora del Grammy a la Mejor Artista Nueva de 1984, Cyndi Lauper, estrenó su muy recomendable documental “Let the Canary Sing” en Paramount Plus.

