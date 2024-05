Gabriel Zaid, uno de los líderes intelectuales de México

“Mataron a Potisek con el más suave bistec de las cocinas del Tec”.

Gabriel Zaid está cumpliendo 90 años de edad, por ese motivo la revista “Letras Libres” a principio de este año le dedicó su portada y un buen espacio de artículos al destacado intelectual regiomontano. La efeméride es propicia para hacer unos comentarios sobre la trayectoria de este ingeniero, que además ejerce con maestría la poesía, la literatura, el ensayo, el periodismo sin negar su gran calidad de economista práctico, entre otros rubros.

Pronto empiezan mis divagaciones; ahí les van. Especulando, acuden a mi mente los nombres de quienes en mi opinión han sido en los últimos tiempos los líderes intelectuales de México; me refiero a las figuras que han estado en la cúspide del pensamiento y la cultura. Durante la primera mitad del siglo XX ese pedestal le correspondió a Alfonso Reyes; otro regiomontano, pero que gran parte de su vida transcurrió fuera de la patria.

Para la segunda mitad de siglo pasado, ese lugar lo detentó Octavio Paz, y como sucesor de ambos en los primeros años de este siglo, un nombre que se puede mencionar como posible candidato es el de Gabriel Zaid, reconociendo que la competencia por esta distinción es sumamente cerrada. Pero dejémoslo así, como una mera divagación, hasta que el tiempo nos dé la respuesta.

He leído parte de la obra de Zaid, y de esas lecturas, por cierto, todas amenas y enriquecedoras, tengo presente dos libros: “El Progreso Improductivo”, y “De los libros al poder”, obra en la que, con gran ingenio y conocimiento de causa, el autor expone la relación entre los títulos universitarios y el ascenso al poder en sus varias manifestaciones. Esto incluye incluso a AMLO quien pese haber tardado 14 años para titularse de una licenciatura en la UNAM, no escapa a la caracterización de Zaid. Se recuerda que en una mañanera Obrador se refirió a quienes estudiaron en el extranjero como gente que fue a aprender mañas como robar, sin embargo, esas palabras cual bumerang justiciero, regresan para quedarle como anillo al dedo a Claudia Sheinbaum, ya que ella pasó cuatro años realizando trabajos de investigación para su tesis doctoral -esperamos que sin plagio de por medio-, en la universidad de Berkeley en el corazón del imperio del mal, y lo hizo con una beca del gobierno. La abandera de Morena, que se dice de “izquierda”, abrevó del manantial del conocimiento en los centros educativos del capitalismo. ¿En qué quedamos?

En lo personal me identifico con Zaid por varios motivos: ambos somos egresados del Tecnológico de Monterrey; él en ingeniería, yo en economía —nadie es perfecto-, los dos en momentos diferentes, colaboramos en el “Borrego” el periódico estudiantil del Tec, y compartimos nuestra admiración por Alfonso Reyes, de quien Gabriel Zaid afirma haber leído toda su vasta obra; yo no llego a tanto, pero sí he seguido de cerca al regiomontano universal. Aquí terminan las afinidades, ya que en este punto se abre un abismo, pues la trayectoria de Zaid rebasa las fronteras de México.

Cada mes acudo a un establecimiento que ostenta como símbolo los enigmáticos tecolotes, el cual forma o formó parte del imperio de negocios de Carlos Slim para comprar la revista “Letras Libres” dirigida por Enrique Krauze, de la que llegan a este negocio 20 ejemplares al mes, de los cuales se venden la mitad, o menos. ¿Es este número el adecuado para una urbe de cerca de un millón de habitantes como lo es la zona conurbada de Saltillo? ¿Seguimos siendo la “Atenas de México”?

Zaid a diferencia de Carlos Fuentes, Monsiváis y Octavio Paz, entre otros, ha mantenido un perfil discreto, ajeno a las entrevistas, la publicidad y los homenajes, pero su obra y su congruencia habla y se manifiesta por él. Felicidades a Gabriel Zaid en su aniversario, esperando que siga sembrando su fecunda semilla. Por cierto, los bistecs que servían en los comedores del Tec eran de primera, recordando que cada lunes al mediodía frecuentaba el comedor de “Estudiantes”, don Eugenio Garza Sada, sin olvidar que el 4 de junio de 1969, comiendo en ese lugar, nos enteramos del accidente donde perdieron la vida Carlos Madrazo, Rafael el “Pelón” Osuna y muchas personas más.

Felicitaciones a Gabriel Zaid por su aniversario.