Inseguridad en México: tiene un alto costo que pagamos todos

En las democracias, la responsabilidad de garantizar la integridad de las personas y de sus bienes corresponde al Estado. O, si se quiere ver desde otro punto de vista, los particulares estamos impedidos para hacernos justicia por mano propia pues el monopolio en el uso de la fuerza es de las instituciones públicas.

Para que ese ideal teórico se convierta en realidad, a lo largo de la historia hemos diseñado modelos institucionales que combinen con eficacia dos elementos: de un lado la prevención de las conductas indeseables y, del otro, la persecución y castigo de estas cuando llegan a registrarse.

Lo que se espera de dicho modelo no es solamente que funcione, es decir, que garantice la seguridad de las personas y la integridad de su patrimonio, sino que evite trasladarle costos a los ciudadanos, tanto en materia de seguridad como en materia de pérdidas materiales.

Pero cuando el modelo no funciona -porque las instituciones públicas no cumplen el propósito para el cual fueron creadas- los ciudadanos deben pagar el costo de dicha disfuncionalidad. Y cuando hablamos de costo no lo hacemos en el sentido metafórico del término, sino en el estricto.