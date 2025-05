Nocturna: caminata nocturna para mujeres en el centro de Saltillo, una invitación a reapropiar el espacio público

Además, se proyectará un documental sobre los desafíos que enfrentan mujeres y personas no binarias al caminar de noche, destacando la inseguridad y falta de infraestructura

El próximo sábado 17 de mayo , “ Nocturna” invita a mujeres, infancias, personas trans y no binarias a caminar juntas por las calles de la ciudad. No se trata solo de recorrer el espacio, sino de resignificarlo: tomar la noche de vuelta, al menos por un momento. La propuesta surge de la artista y coreógrafa Ámbar Luna, quien desde su plataforma Astrolabio Artes Vivas en Contexto lleva años explorando cómo el cuerpo en movimiento puede desafiar la idea de que la ciudad nos pertenece solo de día.

En Saltillo , como en muchas ciudades de México , caminar de noche es un acto que implica tensarse, apurar el paso, estar alerta. Pero ¿y si no tuviera que ser así? ¿Y si caminar la ciudad pudiera convertirse en una experiencia colectiva, segura, casi liberadora?

“El solo hecho de estar parada en un parque de noche, sin compañía masculina y sin prisa, puede ser una experiencia transformadora”, reflexiona Ámbar. La idea es simple, pero poderosa: caminar sin miedo, sin la prisa que generalmente nos impone la sensación de peligro.

LA COREOGRAFÍA DE CAMINAR JUNTAS

Ámbar Luna lleva desde 2014 explorando la danza y el espacio urbano con su proyecto Astrolabio. Para ella, caminar es más que moverse de un punto a otro: es una coreografía expandida, donde el cuerpo y la ciudad se encuentran. “Una caminata puede ser una pieza coreográfica porque traza movimientos en el espacio y genera una experiencia compartida”, explica.

Nocturna busca romper esa dinámica solitaria y angustiante de caminar de noche. No es solo un recorrido, es un acto de resistencia pacífica, un mensaje de que la noche también puede ser nuestra. Y no solo para quienes pueden elegir caminar, sino también para aquellas que lo hacen por necesidad: trabajadoras que regresan a casa de sus turnos nocturnos, mujeres que cruzan la ciudad porque no hay otra opción.

“Queremos que ellas también se sientan parte, que puedan caminar y percibir la ciudad desde otra perspectiva, acompañadas y seguras”, dice Ámbar. Y es que la experiencia de caminar en colectivo cambia la percepción: el miedo se diluye, el ritmo se vuelve más lento y el cuerpo se relaja.