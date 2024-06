Juego nuevo en Coahuila tras elecciones

En Coahuila, hay juego nuevo, luego del reciente proceso electoral, que reconfigura el escenario político comarcano.

En el plano nacional, esta entidad, junto a Durango, se mantienen como los dos únicos bastiones del PRI, que, en sólo seis años, perdió 10 gubernaturas ante la avalancha lopezobradorista.

De cara a la Asamblea Nacional tricolor, Manolo Jiménez Salinas surge como una vigorosa y joven figura emergente, ante el fracaso de la actual dirigencia de este menguado organismo político.

El PRI coahuilteco anunció hace pocos días que, tras la elección a alcaldías, gobernará al 90 por ciento de la población.

En contraste, el ahora líder moral morenista y senador de la República, Luis Fernando Salazar, presumió que la 4T triplicó sus votos en relación a la elección anterior al 2 de junio.

La correlación de fuerzas, marca sin duda, que la distancia PRI y Morena sufrirá vaivenes, y que el líder estatal priista, Carlos Robles Loustaunau, debe echar números para vitaminar a su partido.

Luis Fernando y sus activistas Antonio Attolini y Paloma de los Santos se fortalecen y serán de ahora en adelante los que tomen las decisiones en el morenismo estatal.

Sobre todo, si se confirma que el aún dirigente nacional, Mario Delgado, es designado secretario de Gobernación, por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

La reciente elección acabó también con el mito de las encuestas, pues nadie se explica que Miguel Riquelme siendo durante tres años, el gobernador mejor calificado del país, perdió en las urnas.

Los próximos nombramientos en la administración estatal, deberán traer un plus, que sirva para compensar los exitosos perfiles técnicos de algunos funcionarios estatales, sin colmillo político.

Los resultados del proceso electoral del domingo pasado, aceleraron los tiempos en el estado, y el nuevo juego, anticipó la sucesión.

Es por eso que, en el oficialismo, ya barajean posibles perfiles a los que pronto placearán, y así prepararlos para contender en seis años, contra Luis Fernando Salazar, por la gubernatura.

Al tiempo...

MADREAN A DIRIGENTES

“Nos metieron una madriza”, dijo el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, al reconocer la victoria de Morena en las recientes elecciones presidenciales, las del Senado y diputaciones federales.

El dirigente del Sol Azteca, señaló que el PRI, PAN, PRD, sufrieron una “ilusión óptica”, que los hizo ver cosas inexistentes, como que la gente no quería a Morena, por la inseguridad y la violencia.

“Evidentemente nos engañamos nosotros mismos, y Morena nos metió una madriza”, reiteró tras advertir que este miércoles se conocerá si el PRD pierde el registro, por falta de votos.

En Coahuila, la líder moral de la franquicia perredista, Telma Guajardo, ya prendió en el hotel boutique, incienso y veladoras y reza a san “Alito” y san Rubén, para salvar su negocio particular.

Por lo pronto, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el líder del PAN, Marko Cortés, anunció que dejará “en breve” la dirigencia nacional, y “Alito” Moreno, del PRI, afirmó que no va a renunciar.

Ahí síganle...

CONTEO FINAL

El Instituto Electoral de Coahuila llevará a cabo este miércoles el recuento de las elecciones en la entidad.

A nivel alcaldías, seguramente habrá algunas impugnaciones que se conocerán en el transcurso del día.

El organismo electoral hará una revisión exhaustiva de las mismas, pero este miércoles los resultados finales, serán dados a conocer.

Veremos y diremos...

EL CARNAL MARCELO

El político lagunero, Marcelo Torres Cofiño, afirmó que tiene asegurado un lugar en el Congreso de la Unión, por la vía plurinominal, y que representará a Coahuila con dignidad y honestidad.

El ex líder panista, de oficio matraquero de la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, adolece de ambos valores, pues traicionó a su ex compañero Chuy de León, para arrebatarle la curul.

Dime de qué presumes y te diré de qué careces...