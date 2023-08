“Vivir es pasar de un espacio a otro sin golpearse”.- George Perec.

Es irónico pensar en un espacio expresamente creado para no usarlo. Toda arquitectura implica límites, estos se muestran por medio de muros principalmente, hay algunos que dividen la recámara del baño, o mi casa de la calle, el área social del área privada, sin embargo, éstas fronteras también pueden estar dadas por diversos materiales, cambios de nivel en el piso, texturas, vallas, cristales y demás elementos que se utilizan para diferenciarlos y no siempre son tangibles

La conformación de un lugar también depende de su uso, para qué se creó, quién lo utilizará o cómo. Estos elementos que delimitan y crean fronteras a su vez establecen espacios. Pero ¿cómo es que se vuelve hostil un espacio?.

Existen (no) lugares creados para (no) habitarse, esta es la ironía a la que me refería al inicio de estas líneas, pero existen otros que se vuelven -en el tiempo- imposibles de usar, de habitar. Esto se puede abordar de dos grandes maneras: desde el punto de vista del propietario de un predio, terreno, fachada, escalinata, barda; y la otra es desde la perspectiva del usuario del espacio público, este espacio que pertenece a todos pero no es de nadie.