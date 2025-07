El autocuidado es complejo o cómo estar para otros sin desatender las necesidades propias. Sí se puede

El autocuidado es complejo. Con esa declaración podría terminar mi columna por hoy, pero creo que Israel me regañaría. Poner atención a todo lo que implica el autocuidado da trabajo para días y meses y años completos. Y si hemos descuidado el autocuidado durante algún tiempo, nos costará más. Tal vez nos tocará pagar consecuencias importantes.

Ayer me decía una persona que se sentía mala persona por preocuparse por sus necesidades cuando otra persona estaba iniciando un duelo por un hijo fallecido. El autocuidado implica que nos cuidáramos y acompañáramos a otros a la vez. Sí, se complican las cosas aún más. O hago una cosa u otra. Pero no puedo hacer eso. El mundo está lleno de víctimas de sí mismos que alegan que han dado mucho a otros y que no han recibido mucho en cambio. Aquí hay dos errores cognitivos. El primero es que si espero algo a cambio por lo que doy, no es “dar”, se vuelve una relación mercantil y corrupta. El segundo es pensar que dar significa dejar de estar al pendiente de mí.

Entonces, acompaño a la amiga que me necesita y me aseguro de haber logrado lo más importante en mi día también. Y cuando requiero la compañía de alguien, la pido claramente, sin asumir que me entenderán indirectas.

El autocuidado incluye todos los aspectos de la vida; salud, ropa, dignidad, alimentación, ejercicio, sueño, cuidado médico, terapia, sol, suplementos, higiene, convivencia, acompañamiento, relajación, planeación, finanzas, esparcimiento, comodidad, un colchón adecuado, cuidado de la piel, tiempo a solas, espiritualidad, expresión... Y podemos agregar muchas cosas más a la lista. Un ejercicio importante, y muy individual, es examinar las condiciones de nuestra actualidad y hacer una lista de pendientes, una lista de aquellas cosas que estamos descuidando hoy, para voltear la mirada y el esfuerzo. Esa lista jamás será igual para una persona y para otra. Dependerá de lo que tendemos a valorar y lo que dejamos en el olvido. Dice un maestro que hay que ponerle solamente atención de alta calidad a lo que siempre atendemos y ponerle mayor cantidad de atención a lo que tendemos a descuidar.