La falla de Pedro y el acierto de Andrés Manuel

López Obrador no se cansa de abogar por su amigo Pedro.

Su esposa no, porque pesa sobre ella una orden de detención por haber sustraído de las arcas peruanas 70,000 dólares que depositó en un banco panameño, cuya cuenta ya fue congelada a petición del gobierno de Lima.

Para todo fin práctico, Pedro Castillo está enterrado, no solo políticamente, también en lo económico, familiar y social.

Al verse perdido intentó pedir asilo político al gobierno de su amigo Andrés Manuel, pero no lo consiguió y hoy, lleva ya 14 meses en prisión preventiva, en espera de sentencia por los delitos que se le imputan.

No tomó en cuenta a los militares y debido a eso fue apresado cuando se enfilaba muy quitado de la pena a su residencia tras aparecer en cadena nacional radial y televisiva.

Me tocó ser el único periodista mexicano que cubrió los disturbios ocurridos en Perú, tras el intento fallido del ex presidente Pedro Castillo por imponer un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022.

En enero de 2023 se negó a entregarle la presidencia rotativa de esa organización, pese a que le tocaba a Perú, después de haberla ocupado el gobierno mexicano.

El abogado Enrique Castro, que forma parte del equipo de asesores del Congreso de Perú y antes fue muy cercano colaborador del ex presidente preso, me dijo este viernes que el ex embajador Pablo Monroy Conesa sugirió varias veces a Pedro Castillo que consultara a los militares, antes de intentar un gobierno de excepción que desconocería a los poderes legislativo y judicial.