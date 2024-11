La motivación llega de fuentes y en momentos inesperados, a mí me gustan las letras de canciones, ¿a ti?

Esta mañana escribí algo en una esquina de mi agenda. Una especie de frase motivacional. Quienes me conocen saben que no soy afecta a frases motivacionales ni a porras de ningún tipo. Me gusta que me digan cosas bonitas, cumplidos, halagos, y así. Me gusta escuchar a personas decir que me aman, que me admiran, que algo que he hecho ha salido bien. Al sorprenderme escribiendo esa frase, cuestioné qué es lo que me motiva, ¿de dónde agarro la motivación para permanecer, para seguir escribiendo, para seguir acompañando a otros, para levantarme cada mañana, para seguir comiendo, para seguir haciendo planes de vida? Pensé si hay alguna frase que me sostiene, o bien una frase que describe lo que me sostiene. ¿Pero qué me sostiene?

¿Qué te sostiene a ti? ¿Hijos, proyectos, dinero, ambición, familia, competencia, bienes, el deber? A veces nos sostiene lo que lo pensamos que los demás esperan de nosotros. ¿Cómo voy a soltar mi ritmo de logros, si he comprobado vez tras vez que tengo pila triple energizer? Hay frases por cubetas que nos intentan inspirar estilos de vida que a alguien le han parecido valiosos. Es más, hay libros completos escritos con el propósito de decirnos que es posible vivir vidas de plenitud y felicidad. El problema es que no nos dicen como lograrlo. Y, a pesar de eso, yo sé que quienes seguimos en esta vida tenemos una motivación para estar aquí.

Me percaté de que ayer y hoy he estado más activa. He estado atendiendo plantas de interior a las que les urgía un poco de cariño. También empecé a revisar las cosas que están atiborradas en la mesa de mi cocina. Estoy encontrando cosas que remontan a mi historia temprana. Me llegó la sensación clara de las raices que salen de mí para conectarme a una infinidad de otras historias. ¿Qué me ha puesto más activa? ¿Son las raices lo que me sostienen aquí? No sé. Lo cierto es que agradezco la motivación. Y agradezco la calma y la sensación positiva que me hizo escribir una frase motivacional – que ahora que lo pienso, debe ser parte de alguna canción. La música como fuente de motivación.