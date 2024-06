La música del siglo XX en tres movimientos, un recorrido sinfónico de la mano de la OFDC

La Orquesta Filarmónica del Desierto nos está acostumbrando no solamente a los excelentes programas de música sinfónica que diseña para cada uno de sus conciertos, sino también nos aproxima a un encuentro con el arte musical en un desempeño orquestal acucioso, cuidadoso y cada vez más cohesionado entre todas sus secciones.

El quinto programa de esta temporada de verano de 2024 no fue la excepción- con obras de tres compositores del siglo veinte, dos judíos norteamericanos y un ruso soviético- ya que la OFDC refrendó su creciente capacidad en abordar un repertorio sinfónico de variadas proporciones: el Adagio para cuerdas Op. 11 de Samuel Barber (1910-1981), la Rhapsody in Blue de George Gershwin (1898-1937) y la Sinfonía No. 1, Op. 10 en fa menor de Dimitri Shostakovich (1906-1976).

Las tres obras poseen características estilísticas, musicales y, desde luego, orquestales, de peculiaridades y dificultades dispares inherentes a su estructura. Las versiones de las tres piezas sinfónicas de concierto que la orquesta coahuilense nos obsequió estuvo caracterizada por una lectura precisa de estos estilos equidistantes entre sí.

El Adagio para cuerdas de Samuel Barber es, quizá, la obra más conocida, grabada e interpretada del compositor norteamericano, fue el tema de la banda sonora de Platoon (Pelotón, 1986), película dirigida por Oliver Stone y galardonada por la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood. Escrita originalmente para cuarteto de cuerdas en 1936, el autor la arregló para orquesta de cuerdas (no renunció al sonido noble y terso de las cuerdas) engrosando la textura y dotando a esta segunda versión de una densidad y pastosidad que nos aproxima a una “pasión catártica”, descripción del genial Alexander J. Morin. A pesar de las dificultades de afinación de los violines en los compases iniciales, la OFDC logró un clímax solar, pleno de luz sonora. La batuta del maestro Natanael Espinoza logró con creces un paulatino e intenso crescendo que la partitura de Barber exige. El clímax fue cálido, diáfano.

La obra central del programa fue la Rhapsody in Blue (1924) de George Gershwin, icónico pianista y compositor norteamericano. La pieza es un homenaje a la música afroamericana y a su legado más preciado, el Jazz, género musical que floreció en los Estados Unidos de Norteamérica. La Rapsodia en Blue, compuesta en 1924, está cumpliendo su centenario y la OFDC le rindió un merecido y cumplido homenaje.

El solista invitado a esta velada fue el pianista mexicano Juan Pablo Horcasitas. Abordó los espinosos pasajes de la obra con soltura. Sus solos fueron un compendio de lucidez técnica y honda expresividad. La lectura del maestro Espinoza mostró a una orquesta precisa en las síncopas y abruptos cambios de ritmo, características de la Rapsodia que, junto a las dinámicas y texturas sonoras de la obra, fueron interpretadas con flexibilidad.

Después de un breve intermedio el conjunto orquestal regresó para interpretar la Sinfonía No. 1 en fa menor, Op. 10 del compositor ruso Dimitri Shostakovich. Esta pieza orquestal fue compuesta en 1925 con motivo de la graduación del compositor en el Conservatorio. Escrita con una inusitada madurez (Shostakovich tenía 19 años) en un estilo tonal esencialmente conservador, lo encumbró como figura internacional. Estructurada en cuatro movimientos, la primera sinfonía representa un reto para cualquier conjunto orquestal, como el resto de la obra sinfónica de Shostakovich.

La OFDC se mostró aquí como un conjunto capaz de transitar por las más densas obras del siglo veinte, todas ellas marcadas por los cambios de estructura y sonido que los compositores del siglo pasado estuvieron fraguando en sus creaciones orquestales. Pudimos apreciar con beneplácito el virtuosismo joven y dinámico de la OFDC no sólo a través de sus secciones instrumentales, sino también de sus solistas.

CODA

“En cierto modo, la vida es como el jazz: es mejor cuando improvisas” George Gershwin.