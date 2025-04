La vida como es; las etapas de las etapas. Abril no siempre significa primavera

Los árboles aquí aún no tienen hojas. Ninguna. En casa el sol brilla y el calor tiene ratos que alcanza sofocar. Abril no es lo mismo en un lado que en otro, ni siquiera dentro del mismo hemisferio. Se acerca Pascua, huevos de colores, ropa nueva, la celebración de una nueva vida. Aquí parece lejana aún. El primer juego de temporada de béisbol parece un escenario de football; chamarras, gorros, sudaderas. El viento sopla y las personas meten sus manos a los bolsillos de las chamarras. En el mismo momento anuncian que en días próximos podrían caer copos de nieve. En plena primavera.

Se parece a la vida. A diario lo que pensamos y planeamos se sale del carril programado para irse como polvo en el viento. Nuestros planes, sueños, intenciones, todo, como dice la canción: “All we are is Dust in the Wind”.

Hoy me comentaba un consultante sobre un giro inesperado en su vida. Nada placentero. Algo bastante injusto. Y así la vida. ¿Podrá resolver la situación de una manera favorable? Aún no sabe. Si no, tendrá que aceptar y acomodarse a las nuevas circunstancias. En el proceso tendrá que determinar sus acciones y reacciones. Tendrá que decidir si luchar, pedir, exigir, esperar, o resignarse. A cada paso tendrá que ponerle esfuerzo a sus intenciones, sin ninguna garantía. Abril no significa primavera en todos los lugares.

He pensado y escrito mucho sobre las estaciones de la vida. Se aplica en los momentos del año, así como los momentos de la vida. A veces no va según lo esperado. Tengo una sobrina muy joven que tiene una situación de salud inesperada en una mujer de su edad. Su primavera siempre ha sido tormentosa. Me hace pensar en las temporadas de deportes. Este año los Leones de Detroit, favoritos para ganar el Super Bowl, soltaron su inercia en la ronda semifinal. Su otoño en pleno invierno del año.

Y ¿en qué etapa estoy en la vida? ¿En mi profesión? ¿En mi vida familiar? ¿En mi vida social? Y ¿qué se mueve en las etapas de las etapas? ¿Nos animamos a hacer contacto con la vida tal y como es?