Toman protesta a dos nuevos partidos en Coahuila; se genera primera controversia entre Morena y México Avante

Luego del acto protocolario, el representante electoral de Morena en Coahuila, José Arturo Braña Sotomayor, resaltó que, salvo la UDC, los partidos políticos locales no han tenido éxito, y advirtió que desde su bancada estarán atentos al uso que se dé al presupuesto otorgado, pues en el historial “no ha habido aciertos”.

“Recordamos sin mucha nostalgia el paso del Partido Joven, el PRC, el Campesino Popular, etc., etc., etc. Esas mismas sillas que hoy ocupan ustedes habían sido asientos de muchos experimentos políticos. Mucha suerte”, expresó Braña.

“Morena estará muy atenta al destino de las prerrogativas que se les han confiado. El pueblo de Coahuila, que está siempre activo y vigilante, no va a permitir que se juegue con el presupuesto público. Les hacemos un amable exhorto a que cada una de sus decisiones responda a las necesidades de los coahuilenses, no a intereses personales”, añadió.

Por su parte, el representante de México Avante, Fernando Rodríguez, respondió a la crítica, mencionando que este nuevo partido surgió debido a que Morena en Coahuila permitió la entrada de figuras políticas que no comulgaban con los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien los integrantes de México Avante apoyaron para llegar al poder.

Respecto a las prerrogativas, Rodríguez criticó la falta de transparencia en Morena, señalando que, aun manejando millones de pesos, ha sido cuestionado por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.

“Decidimos aventurarnos con entusiasmo para formar un partido. Nos encontramos con un Instituto Electoral verdaderamente imparcial. Nosotros no venimos a hacer lisonja. Nos costó mucho formar este partido. El dinero de las prerrogativas es para hacer política, no para acrecentar las arcas de sus dirigentes que se llenan de asesores, viajes, boletos de avión”, expresó.

“Nuestros hechos hablan por sí solos. Podemos decir que nunca hemos vendido nuestros principios ideológicos. Mientras en Morena los ‘juniors’ dirigen y los expanistas son senadores y diputados federales, en México Avante hoy surge la fuerza de las colonias y ejidos, y eso se verá en las elecciones”, manifestó Rodríguez.

En la misma sesión, el representante del partido Nuevas Ideas, quien participó de forma virtual, no emitió ningún mensaje. Esta nueva fuerza política está integrada por figuras que formaban parte del extinto Partido Joven, el cual fue sancionado por el INE con más de siete millones de pesos debido al mal uso del presupuesto público.