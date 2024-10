La vulnerabilidad enciende la agresión. Los errores ciegan y provocan ataques. La confianza y la calma construyen la paz, interna y externa

Hoy me comentó una persona que las redes sociales se han puesto muy agresivas. Me dio gusto saber que no soy la única persona que piensa que eso está sucediendo. Hace semanas me sentía intolerante y enojona. Quería pelear. Dice mi maestro que me pongo así cuando me siento vulnerable y aún no me he dado cuenta de ello. Pienso que no solo me pasa a mí. Nuestra agresión se dispara cuando nos sentimos amenazados y vulnerables. Somos seres vulnerables, sin remedio. Entonces, por tal de evadir sentir algo que nos parece desagradable, atacamos o contraatacamos. A veces pienso que muchas guerras han comenzado porque alguien se atravesó por una tierra “ajena”, solo por llegar más pronto, y el dueño sintió amenazada su integridad, su propiedad, y quién sabe cuántas cosas más. Pasa en la familia, en el trabajo, en los deportes. Cada persona se dedica a hacer lo suyo y si nos pisan los callos o se atraviesan por “nuestro territorio”, tomamos por un hecho la competencia y el deseo de hacernos daño.

Me gusta pensar que la vida no es una competencia. Me gusta pensar que, en este mundo, vida, universo, hay suficiente para todos. Sí, estoy consciente de que ese “suficiente” está mal repartido y que todos no podemos estar en el mismo lugar al mismo tiempo. También sé que no todos tenemos las mismas opciones ni los mismos talentos. ¿Qué puedo decir?

Me pregunto qué quiero realmente y hasta dónde quiero llegar. Quiero saber si lo que deseo requiere competencia con alguien más allá de mi misma, y si se trata de competir en vez de colaborar. Eso me lleva a darme cuenta de que no importan las opiniones contrarias ni los ataques y diferencias. Confianza en mi interior y flexibilidad para cambiar lo que es necesario. Lo que importa es que yo pueda estar conmigo, y no preocuparme si alguien usa mi jardín para llegar a su destino más rápido.