Las pugnas políticas en el interior de Morena y el PAN pueden dar lugar a una implosión

Las pugnas políticas morenistas y panistas en el interior de cada partido han dado muestras en nuestro Estado de la falta de una madurez –y las ansias de poder- derivada de la ignorancia de lo que dispone la doctrina, misma que debe ser observada por sus correligionarios con el fin de estar preparados para las contiendas electorales y defender limpiamente sus triunfos de manera que no se dé lugar a que se judicialicen.

Esos conflictos que se dan entre sus mismos miembros son graves cuando se juegan para descalificar a un contrincante en los niveles altos de la estructura de cada partido mediante una guerra sucia los cuales están sujetos a abrir caminos a la implosión.

Los partidos políticos tienen su propia ideología cuyos preceptos deben apuntar a la unidad y a la democracia interna para lo cual se requiere autodisciplina, entendida no como disciplina impuesta, solo que si esa unidad no se da, si cada miembro del partido no tiene el propósito deliberado de que exista está en peligro de agrietarlo, por lo que ello exige voluntad de todos sus componentes, ya que de lo contrario dará como resultado que esas confrontaciones por el poder produzcan partidos disminuidos, que en el caso del Partido Acción nacional (PAN) sería todavía más mortífero pues su padrón de miembros es mínimo.

Esas actitudes mezquinas lo único que producen son divisiones que con el tiempo reducirán más el número de adeptos, provocando que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siga ocupando el primer lugar en el electorado de Coahuila al favorecerlos en las contiendas.

Lo sabemos en política todo se vale, sin embargo hay niveles en los cuales algunos participantes no son privilegiados por sus propios partidos, pues los van dejando para después al situarlos en los últimos lugares de la escala de aspirantes por no saber pelear con fuerza y dignidad, lo que da lugar a las peleas internas.

Ya se perciben los primeros vendavales que penetran por las hendiduras de esos partidos, que exentos de una democracia partidista pelean entre ellos mismos desgarrando las entrañas que debilitan sus estructuras cuyas heridas a veces tardan en sanar y que dan lugar a consecuencias funestas.

Los contendientes que suenan para las dirigencias de esos partidos cuyo fin es alcanzar la posibilidad de engancharse para niveles superiores en un futuro, deben ser conscientes del peso político que poseen, sobre todo cuando tienen un asiento dentro de los primeros lugares de la cúpula de cada partido que les dé la posibilidad de incursionar en las alcaldías o en las diputaciones. En el caso de Morena desde su inicio lo ha manejado, si así se le puede llamar, Diego del Bosque cuya vida frívola lo llevó a laborar como bartender preparando bebidas alcohólicas, que no tiene nada de malo solo que lo desempeñó en un lugar dedicado al comercio sexual en cuyo ambiente prevalece una conducta de inmoralidad que envuelve a los concurrentes a ese lugar y que después, al escoger otros caminos en su vida, es probable que apliquen algunas formas adquiridas.

¿A quién quieren escoger para que dirija ese partido en Coahuila, a Cecilia Guadiana? Desde luego es una joven política seria que no ha dado motivos de escándalo, nada más que eso no es todo para competir por esos niveles, el apellido le da cierta influencia junto con sus quereres pero con eso no se ganan las competencias, le falta la experiencia necesaria que da el tiempo y la perseverancia en los juegos de la política que le ayude a ir construyendo su propio peso político, es decir, le falta tiempo para ir madurando.

En cuanto al PAN, en las condiciones en que se encuentra actualmente, es difícil que sobresalga con triunfos electorales, y menos ahora con las disputas internas, pues si tiene puestos en el gobierno es solo por las alianzas que los hace alcanzar esos niveles.Se lo digo EN SERIO.

