El Instituto Coahuilense de la Juventud y la importancia de la prevención

En todas partes del mundo existen jóvenes cuya actividad preponderante es acudir a las instituciones educativas con el objetivo de que en el futuro sean personas de bien y que, durante ese tiempo, aprendan y practiquen actos de conducta que los distinga como gente educada.

Hoy en día, seamos realistas, vivimos en una sociedad descompuesta por múltiples factores, incidiendo con más frecuencia y mayor daño en los adolescentes que viven la vida en medio de una tempestad originada por drogas, sexo, crimen y suicidios.

Hay sectores de estratos desheredados, donde la incidencia es más notoria y que, en algunos casos, difícilmente encuentran el apoyo necesario para enfrentar, con seguridad, salir lo menos dañados posible. Este apoyo, que es vital, debe acentuarse por las instancias dedicadas a prevenir estas acciones perniciosas, intensificando su labor con el fin de que su influencia recaiga favorablemente en este segmento.

Todos los días los medios dan cuenta de infinidad de casos donde los actores principales, en una gran mayoría, son jóvenes adictos a las drogas, cuyos resultados llegan incluso hasta el crimen o el suicidio; otros donde practican el sexo sin límite, incluyendo a menores de edad, que en caso de engendrar hijos, estos se quedan desprotegidos al lado de sus madres solteras o dados en adopción. Es una triste realidad la que se vive.

La frase aplicable es que “más vale prevenir que lamentar”. En nuestro país existen organismos que se dedican a la prevención con resultados que nos parecen precarios. En Coahuila, el Gobierno del Estado, dentro de su estructura administrativa, incluye al Instituto Coahuilense de la juventud ( Icojuve ), el cual sabemos que existe al menos en teoría, pues su actividad obligada por la Ley Orgánica incluye, entre otras atribuciones, fortalecer y promover el desarrollo integral de la juventud, de manera que en la entidad prevalezca un ambiente social estable que evite acciones envueltas en actos delictivos; y no sólo conformarse con organizar torneos deportivos o algunas conferencias de vez en cuando. Existen programas, como los de prevención de adicciones, donde se capacita al personal de la dependencia con asesorías en materia psicológica y psiquiátrica para que, al trasmitirlos a los jóvenes, los convenza de desterrar esos males.

La labor de ese Instituto tiene una importancia vital, pues el trato es con humanos, no con máquinas, cuya existencia puede estar en peligro de deteriorarla o aniquilarla, por lo que el equipo de la institución debe estar constituido por profesionales, personas calificadas, que conozcan lo complicado de una mente distorsionada y sepan desenredar los peligros que orillan a los jóvenes a hacerse y hacer daño. Aquí no se necesita del empirismo, sino de personas estudiadas, ya que este tipo de problemas no se deben tratar en lo superficial.

Recuérdese que los jóvenes tienen un sitio dentro de la sociedad, pues actúan como agentes de cambio social, desarrollo económico y progreso con miras a la adultez, etapa que marca cambios físicos, emocionales y sociales. Por ello requieren de atención a la salud mental, pues formarán familias que deberán estar bien estructuradas de manera que, sus hijos, en edad joven, tengan conductas sanas.

El Instituto Coahuilense de la juventud no debe ser una dependencia oficial con intenciones políticas, como han pretendido algunos directores con ideas de utilizarlo como trampolín, sino una institución científica, alejada de la política, pues su destino es influir en la mente creadora de la juventud y en su desarrollo integral. No se incluye dentro de la estructura gubernamental sólo para demostrar a la ciudadanía que el Gobierno abarca todas las áreas del quehacer humano. Evalúese el trabajo y cámbiese lo que se tenga que cambiar, pues su tarea representa una esperanza para algunos jóvenes que necesitan que un profesional escudriñe su mente y limpie su camino.

